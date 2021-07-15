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    «Старкон» решил провести конкурс косплея с «нотками пикантности» — и очень зря

    15 июля 2021
    15.07.2021
    532
    5 минут на чтение
    «Старкон» решил провести конкурс эротического косплея — и очень зря

    Фотограф: https://vk.com/gabi_photoart

    В конце июня организаторы «Старкон» анонсировали конкурс косплея с «нотками пикантности» под названием Hot Coffee Cosplay («Косплей „Горячий кофе“»), который пройдёт на вечеринке после основной программы фестиваля. Это отсылка к одноименному моду для GTA: San Andreas, который позволял в виде мини-игры заняться сексом с девушкой без цензуры. И отсылка преднамеренная, что подтвердили организаторы.

    В описании самого мероприятия есть противоречия. Например, сперва в тексте говорят, что это первый в мире конкурс косплея с эротическим косплеем («костюм может быть обтягивающим, чтобы можно было оценить физическую форму участника» и «„Открытость“ костюма не должна превышать 50%, но предполагается, что костюм подчеркивает физическую форму участника»), а потом — «никакой пошлятины».

    Вы говорите про мод. Там действительно была такая сцена. Но мы не вкладываем этот смысл.

    Номинации тоже получились двусмысленными, всего их будет три: «Самый яркий», «Самый желанный» и «Самый страстный». Тем не менее сами организаторы заявляют, что главная цель конкурса — показать проработанные образы, которые будут дополняться хорошей физической подготовкой.

    В сети на Hot Coffee Cosplay обратили заметно позже — 12 июля, когда его раскритиковала косплеер под псевдонимом KamikoZero.

    Девушка не понимает, зачем нужно было проводить параллель между фитнес-косплеем и порномодом для GTA, особенно когда на фестивалях из года в год возникают проблемы с домогательствами.

    Вскоре после этого KamikoZero ответил твиттер-аккаунт «Старкона», упомянув ее Patreon и пригласив ее принять участие в фестивале, только с менее откровенным костюмом. Но чуть позже пост был удален, а организаторы принесли свои извинения и объявили о смене команды SMM.

    К критике также присоединились другие косплееры и обычные пользователи твиттера. Однако нашлись и те, кто поддержал инициативу «Старкона». А некоторые даже упрекнули пользовательниц за то, что они сами провоцируют мужчин своими откровенным образами, и стали их оскорблять.

    Через несколько дней после начала скандала и нулевой реакции со стороны организаторов на требования изменить формат конкурса в твиттере запустили флешмоб с хэштегом #янеидунастаркон.

    Новая SMM-специалистка «Старкона» отметила, что сейчас обсуждается смена формата нашумевшего конкурса. Но, судя по посту о наборе волонтеров, не особо успешно — в нем пошутили насчет флешмоба и вновь оставили отсылку на Hot Coffe.

    15 июля в сообществе «Старкона» появился анонс прямого эфира с директором фестиваля — Алексеем Самсоновым (16 июля, 20:00 в сообществе ВК). В его рамках организаторы пообещали ответить на «наболевшие вопросы и критику, а также расставим точки над „и“». В анонсе администраторы также пояснили, что на период «жарких обсуждений» не будут удалять никаких комментарий, кроме тех, что нарушают федеральное законодательство.

    Мы обратились за комментарием к «Старкону», а также к нескольких косплеерам, участвовавшим во флэшмобе. Будем добавлять их ответы по мере появления.

    У организаторов мы спросили о стратегии продвижения, о привлечении внимания к конкурсу и о том, что именно должны делать, собственно, организаторы, чтобы не допускать пренебрежительного отношения со стороны гостей уже на самом мероприятии?

    Изначально стратегия ведения твиттера у нас планировалась довольно дерзкая. Как и в принципе весь наш фестиваль и новый конкурс в том числе. Человек, отвечающий за СММ твиттера придерживался этой стратегии, но в связи с чрезмерной грубостью было принято решение изменить главу СММ-отдела.

    Нашумевший конкурс действительно привлек к себе много внимания. С одной стороны, ни один организатор не откажется от лишнего обсуждения своего фестиваля. С другой стороны, мы не планировали никого оскорблять. Конкурс действительно претерпел определенные изменения с изначального «Фитнес-косплея». Была добавлена эротическая составляющая вместо упора только на физическую форму + время проведения было перенесено на вечеринку. Все это спровоцировало бурную реакцию.

    Это довольно сложный вопрос. Даже под статьями издательств об этой ситуации — мы могли увидеть уйму комментариев, где мужчины приравнивали девушек, занимающихся косплеем, к проституткам. Писали это возможные посетители фестивалей или нет — трудно сказать. Но судя по многочисленным случаям, которые происходили с девушками в любых нарядах на фестивалях — это острая проблема. Как с ней могут бороться организаторы? Усиление охраны, видеосъемка, баны и черные списки для нарушителей, ну и конечно же просветительская работа.

    Представители «Старкона»

    У косплееров мы спросили, поможет ли такой бойкот мероприятия. И также поинтересовались, что должны делать организаторы, чтобы не допускать пренебрежительного отношения со стороны гостей.

    Я думаю, что бойкот это адекватная реакция на произошедшее. Дело не в том, как именно он повлияет на «Старкон», важно то, что сообщество массово отказалось терпеть неуважительное отношение к себе. Это позволит другим мероприятиям задуматься о том, как вести себя в будущем. Фестивали, конечно, не могут полностью решить проблему, которая выходит за рамки косплей-сообщества. Домогательства существуют и в обычной жизни: на работе, в транспорте, в учебных заведениях. Просветительская работа в духе Cosplay Is Not Consent явно была бы не лишней на наших фестивалях.

    Но мне кажется, за последние годы ситуация на фестивалях скорее улучшилась и очень многие посетители спрашивают разрешения перед тем, как, например, обнять косплеера. Единственный раз, когда меня поднимали на руки для совместного фото, был с полного моего согласия. Так что фестивалям, честно говоря, достаточно хотя бы не провоцировать гостей. В идеале косплееры должны знать, к кому они могут обратиться за помощью в случае неприятного инцидента на мероприятии. И быть уверенными, что они эту помощь получат.

    Мария Авдонюшкина (Adelhaid)

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    Редактор
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