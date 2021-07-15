«Старкон» решил провести конкурс косплея с «нотками пикантности» — и очень зря

Фотограф: https://vk.com/gabi_photoart

В конце июня организаторы «Старкон» анонсировали конкурс косплея с «нотками пикантности» под названием Hot Coffee Cosplay («Косплей „Горячий кофе“»), который пройдёт на вечеринке после основной программы фестиваля. Это отсылка к одноименному моду для GTA: San Andreas, который позволял в виде мини-игры заняться сексом с девушкой без цензуры. И отсылка преднамеренная, что подтвердили организаторы.

В описании самого мероприятия есть противоречия. Например, сперва в тексте говорят, что это первый в мире конкурс косплея с эротическим косплеем («костюм может быть обтягивающим, чтобы можно было оценить физическую форму участника» и «„Открытость“ костюма не должна превышать 50%, но предполагается, что костюм подчеркивает физическую форму участника»), а потом — «никакой пошлятины».

Вы говорите про мод. Там действительно была такая сцена. Но мы не вкладываем этот смысл.

Номинации тоже получились двусмысленными, всего их будет три: «Самый яркий», «Самый желанный» и «Самый страстный». Тем не менее сами организаторы заявляют, что главная цель конкурса — показать проработанные образы, которые будут дополняться хорошей физической подготовкой.

В сети на Hot Coffee Cosplay обратили заметно позже — 12 июля, когда его раскритиковала косплеер под псевдонимом KamikoZero.

Девушка не понимает, зачем нужно было проводить параллель между фитнес-косплеем и порномодом для GTA, особенно когда на фестивалях из года в год возникают проблемы с домогательствами.

Снова загорелась жопа от нововведений Старкона… До сегодняшнего дня ничего не знала про конкурс «Hot Coffee cosplay». pic.twitter.com/gHRFrUTyrT — Kamiko Zero (@Kamiko_Zero) July 12, 2021

Вскоре после этого KamikoZero ответил твиттер-аккаунт «Старкона», упомянув ее Patreon и пригласив ее принять участие в фестивале, только с менее откровенным костюмом. Но чуть позже пост был удален, а организаторы принесли свои извинения и объявили о смене команды SMM.

К критике также присоединились другие косплееры и обычные пользователи твиттера. Однако нашлись и те, кто поддержал инициативу «Старкона». А некоторые даже упрекнули пользовательниц за то, что они сами провоцируют мужчин своими откровенным образами, и стали их оскорблять.

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По сути, всем этим кадрам со скриншотов не обязателен факт того, чтобы девушка делала косплей и даже откровенный, он найдёт повод за что она шлюха — Змея Асгардская 🐍 (@Sachsen) July 14, 2021

Сейчас у себя в видосах наткнулась на видео-промо Старкона 2014го года и так грустно стало. Мне тогда дико нравилось это видео, пересматривала его кучу раз, хотела попасть на фест, а после вчерашнего ощущения конечно уже совсем не те

Так они эту клоунаду в ВК теперь продолжают… — КсанОчка (@Ksana_Meme) July 13, 2021

Знаете, я очень часто в своём тви выступаю в спорных вопросах эдаким "адвокатом дьявола", но СММ (или администрация?) Старкона со своим Hot Coffee реально дали маху и перешли какую-то границу добра и зла, решив, кажется, воплотить в жизнь эту старую мемную фотографию: pic.twitter.com/7Olza9G6U8 — Blazing Wizard (@BWzrd) July 15, 2021

Через несколько дней после начала скандала и нулевой реакции со стороны организаторов на требования изменить формат конкурса в твиттере запустили флешмоб с хэштегом #янеидунастаркон.

Завела твиттер специально в поддержку хештега. #янеидунастаркон

Очень хотела попасть на это фест, готовила костюм ради него, но увы.

Я косплеер, и я не ш**ха pic.twitter.com/BMJTeqdggB — Veezara (@Veezara_Cosplay) July 15, 2021

#янеидунастаркон не столько потому, что орги идиоты, а потому, что орги этим наглядно показали, кто их ЦА. И если их ЦА — люди со спермотоксикозом и им нужен секс и бесплатно, потому что ты ты им обязан (очевидно) — зачем зря вкладываться в костюмы, оружие, постановку боевки? — Leetah (женщина-ронин) (@ElenaLeetah) July 15, 2021

Старкон был одним из любимых фестивалей, но новые организаторы отлично показали своё отношение к косплеерам #ЯНеИдуНаСтаркон — Melamori @ OnlyFans (@MelamoriNyan) July 15, 2021

Женщина может выглядеть как ей хочется. Может распоряжаться своим телом как хочет. И может брать за секс столько денег, сколько считает нужным. Если в вашей извращенной фантазии это всё — повод для абъюза и объективации, — вы больные ублюдки #янеидунастаркон — Пастор непринужденности (@nevsrato) July 14, 2021

#ЯНеИдуНаСтаркон потому что не хочу быть частью мероприятия, которое не отвечает за свои слова и действия, поощряет негатив в сторону участников и делает вид, что мы все верблюды, а их просто не поняли.

Спасибо. Уже очень комфортно и хорошо (нет). pic.twitter.com/2GmR3qhxxT — Важный сапог👢 (@DziroKun) July 14, 2021

Ну и да, #янеидунастаркон ✌🏻Я за современное и дружелюбное гик-комьюнити и не хочу тратить свои силы и средства на поддержку этого мероприятия. pic.twitter.com/6UBfQan7x9 — хайруловна (@MarinaTinker) July 14, 2021

Новая SMM-специалистка «Старкона» отметила, что сейчас обсуждается смена формата нашумевшего конкурса. Но, судя по посту о наборе волонтеров, не особо успешно — в нем пошутили насчет флешмоба и вновь оставили отсылку на Hot Coffe.

#ЯНеИдуНаСтаркон

Я так понимаю вместо извинений Старкон видя хештег решил просто поиздеваться?) Очень мило, ребят)) pic.twitter.com/5x6cVZZLY6 — #1 Space Princess (@BlueRedStars) July 14, 2021

15 июля в сообществе «Старкона» появился анонс прямого эфира с директором фестиваля — Алексеем Самсоновым (16 июля, 20:00 в сообществе ВК). В его рамках организаторы пообещали ответить на «наболевшие вопросы и критику, а также расставим точки над „и“». В анонсе администраторы также пояснили, что на период «жарких обсуждений» не будут удалять никаких комментарий, кроме тех, что нарушают федеральное законодательство.

Мы обратились за комментарием к «Старкону», а также к нескольких косплеерам, участвовавшим во флэшмобе. Будем добавлять их ответы по мере появления.

У организаторов мы спросили о стратегии продвижения, о привлечении внимания к конкурсу и о том, что именно должны делать, собственно, организаторы, чтобы не допускать пренебрежительного отношения со стороны гостей уже на самом мероприятии?

Изначально стратегия ведения твиттера у нас планировалась довольно дерзкая. Как и в принципе весь наш фестиваль и новый конкурс в том числе. Человек, отвечающий за СММ твиттера придерживался этой стратегии, но в связи с чрезмерной грубостью было принято решение изменить главу СММ-отдела. Нашумевший конкурс действительно привлек к себе много внимания. С одной стороны, ни один организатор не откажется от лишнего обсуждения своего фестиваля. С другой стороны, мы не планировали никого оскорблять. Конкурс действительно претерпел определенные изменения с изначального «Фитнес-косплея». Была добавлена эротическая составляющая вместо упора только на физическую форму + время проведения было перенесено на вечеринку. Все это спровоцировало бурную реакцию. Это довольно сложный вопрос. Даже под статьями издательств об этой ситуации — мы могли увидеть уйму комментариев, где мужчины приравнивали девушек, занимающихся косплеем, к проституткам. Писали это возможные посетители фестивалей или нет — трудно сказать. Но судя по многочисленным случаям, которые происходили с девушками в любых нарядах на фестивалях — это острая проблема. Как с ней могут бороться организаторы? Усиление охраны, видеосъемка, баны и черные списки для нарушителей, ну и конечно же просветительская работа. Представители «Старкона»

У косплееров мы спросили, поможет ли такой бойкот мероприятия. И также поинтересовались, что должны делать организаторы, чтобы не допускать пренебрежительного отношения со стороны гостей.