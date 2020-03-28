27 марта стартовал четвёртый сезон «Модели для сборки» — легендарной передачи, которая выходила сперва на радио, а теперь и в сети. В ней бессменный ведущий Влад Копп под электронную музыку диджеев озвучивает рассказы знаменитых фантастов.

Уже несколько лет «Модель для сборки» даёт концерты и выходит как подкаст. Четвёртый сезон планировали выпустить 2 апреля, но в итоге организаторы стартовали на неделю раньше — с бонусным эпизодом, где прозвучал «Базилик» Георгия Герцовского. А дальше выпуски будут выходить еженедельно по четвергам.

В новом сезоне ведущий озвучит рассказ «При условии, что он черный» Сергея Лукьяненко и «Восстание пешеходов» Дэвида Келлера, впервые переведенное на русский язык для «Модели для сборки». Кроме них прозвучат произведения Герберта Уэллса, Майка Гелприна, Леонида Каганова, Сергея Чекмаева, Роберта Говарда и даже Чарльза Диккенса. Всего в сезоне запланировано 26 выпусков.

Послушать можно на сервисе SoundStream.