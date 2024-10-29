Стартовало кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» с братьями Уизли

Сегодня на канале Food Network стартовало кулинарное шоу по мотивам «Гарри Поттера» под названием Wizards of Baking, ведущими которого выступают Джеймс и Оливер Фелпсы, сыгравшие в фильмах братьев Уизли.
Участники будут соревноваться в приготовлении блюд из вселенной «Гарри Поттера», а ведущие — оценивать их.
Помимо братьев Фелпсов в программу заглянут Уорик Дэвис (Крюкохват), Эванна Линч (Полумна), Бонни Райт (Джинни) и другие гости из «Поттерианы».
Новые эпизоды будут выходить на еженедельной основе по пятницам.
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