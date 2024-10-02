Стартовые сборы «Венома 3» в США оказались почти вдвое ниже второй части

Издание Variety сообщило, что «Веном: Последний танец» слабо стартовал в США на фоне прошлых фильмов.
За первый уикенд домашние сборы ленты составили чуть больше $ 50 млн, в то время как первая принесла $ 80 млн, а сиквел — $ 90 млн за аналогичный период.
В мировом прокате касса третьей части составила $ 124 млн, а суммарные сборы франшизы достигли $ 1,5 млрд. Крупнейшим рынком триквела после США стал Китай, где фильм привлек $ 46 млн.
Бюджет третьего «Венома» составил $ 120 млн без учета затрат на маркетинг. Фильм начнут показывать в России с 31 октября.