Стартовые сборы «Венома 3» в США оказались почти вдвое ниже второй части

Издание Variety сообщило , что «Веном: Последний танец» слабо стартовал в США на фоне прошлых фильмов.





За первый уикенд домашние сборы ленты составили чуть больше $ 50 млн, в то время как первая принесла $ 80 млн, а сиквел — $ 90 млн за аналогичный период.





В мировом прокате касса третьей части составила $ 124 млн, а суммарные сборы франшизы достигли $ 1,5 млрд. Крупнейшим рынком триквела после США стал Китай, где фильм привлек $ 46 млн.



