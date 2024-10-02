КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»
Серия «Хэллоуин»: загадочная история Майкла Майерса
История хоррор-франшизы «Ужасающий»: как клоун Арт стал звездой современных слэшеров
«Дикий робот»: мультфильм про квадробера*, заставляющий любить маму

Классика

Почему Хаяо Миядзаки — гений. Все фильмы великого режиссёра
Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра
Новости
Стартовые сборы «Венома 3» в США оказались почти вдвое ниже второй части
Андрей Квасков
28 октября 14:22
133
1 минута на чтение
Издание Variety сообщило, что «Веном: Последний танец» слабо стартовал в США на фоне прошлых фильмов.

За первый уикенд домашние сборы ленты составили чуть больше $ 50 млн, в то время как первая принесла $ 80 млн, а сиквел — $ 90 млн за аналогичный период.

В мировом прокате касса третьей части составила $ 124 млн, а суммарные сборы франшизы достигли $ 1,5 млрд. Крупнейшим рынком триквела после США стал Китай, где фильм привлек $ 46 млн.

Бюджет третьего «Венома» составил $ 120 млн без учета затрат на маркетинг. Фильм начнут показывать в России с 31 октября.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики №251 (октябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

BioWare вернулась! Критикам понравилась Dragon Age: The Veilguard

Новости

Про Эдди Мансона из «Очень странных дел» выпустят комикс
Первый выпуск выйдет в феврале.

Новости

Инсайдер: «Блэйд» будет очень мрачным фильмом с рейтингом R
И с меньшим бюджетом

Новости

Киндред и Амбесса из «Аркейна» в новом синематике League of Legends

Новости

Ведьма, нечисть и «богатыри» — вышел трейлер фэнтези-сериала «Молот ведьм»

Новости

Первый трейлер приквела «Последнего богатыря»
Премьера состоится 1 января.

Новости

Сиквел «Чужого: Ромул» и два фильма по «Хищнику» — глава 20th Century рассказал о будущем франшизы
Их кроссовер тоже может случиться

Новости

В IGN составили топ-25 лучших хорроров
Список для Хэллоуина.

Новости

Началась крауд-кампания настолки по «Черной книге»
Это будет своего рода продолжение игры

Новости

Amazon продлил мультсериал «Легенда о Vox Machina» на четвертый сезон
Третий сезон закончился день назад.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты