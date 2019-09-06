Издательство «Студия 101» на площадке CrowdRepublic открыло предзаказ на выпуск локализованной версии настольной ролевой игры Warhammer Fantasy RolePlay 4.

Четвёртая редакция вышла на английском языке в августе 2018-го. Её выпустила британская команда Cubicle 7, которая известная в первую очередь играми по лицензиям франшиз «Доктор Кто» и «Властелин колец». После странной третьей редакции поклонники приняли «четвёрку» на ура, ведь она сохранила традиционный подход к правилам и позволила любителям Старого Света вернуться в мир до «Эры Сигмара».

В основе правил WFRP 4 лежит всё тот же d100, а при создании персонажей мы снова опираемся на объёмные таблицы — всё как в старые добрые времена. Вместе с тем, авторы немного обновили боевую систему, причесали правила по магии и отшлифовали карьеры — местный аналог профессий и архетипов.

Издатель собирается выпустить «базовый набор» и «основную книгу правил». Первый ориентировочно увидит свет в декабре 2019-го, а талмуд придётся подождать до февраля.

Вот что входит в стартер:

Коробка, на которой напечатаны ширма ведущего и карта Рейкланда.

Бланк «Введение в игру».

6 готовых персонажей с предысториями и завязками (с богатой историей и сбалансированными характеристиками).

Брошюра «Книга приключений» (11 приключений и основные правила игры, 48 страниц).

Брошюра «Путеводитель по Убершрейку» (эксклюзивный материал по городу и окрестностям, больше 150 сюжетных завязок, 64 страницы).

3 бланка с подсказками (все основные правила для игроков).

3 бланка раздаточных материалов (для 11 основных сценариев).

49 жетонов преимуществ (полноцветные выдавливаемые картонные жетоны).

4 подробные карты города и окрестностей (по две карты — для игроков и для ведущего).

2 фирменные игральные кости от Q-Workshop (только в комплекте со стартовым набором).

За него просят 1790 рублей (при РРЦ в 1990 рублей).

Вот какой будет книга правил:

Полноцветная книга объёмом примерно в 352 страницы. Формат 220×290 мм. Страницы — мелованная матовая бумага плотностью 150 гр. Обложка — классический твёрдый переплёт 7БЦ с матовой ламинацией. Оригинальные полноцветные иллюстрации. Содержит всё что нужно для игрока и ведущего — от правил по созданию персонажа до обширного бестиария.

За неё просят 3090 рублей (при РРЦ в 3490 рублей). При этом книгу можно приобрести в премиум-издании с кожаным переплётом, пеналом-коробом, двумя закладками ляссе и золотым обрезом страниц. Она обойдётся в 6990 рублей.

Отдельно можно заказать карту княжества Рейкланд за 990 рублей и набор бланков персонажей за 490 рублей.