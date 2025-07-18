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Студия Illumination работает над мультфильмом про Барби

Дмитрий Кинский
18 июля 13:06
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Компания Mattel Studios поручила анимационной студии Illumination работу над мультфильмом про Барби.
Студия наиболее известна по мультфильмам «Гадкий я», «Миньоны» и «Братья Супер Марио в кино».
Деталей о проекте и его сюжете пока нет. Известно лишь, что прокатчиком выступит Universal Pictures.
Напомним, экранизация «Барби» от Warner Bros. с Марго Робби и Райаном Гослингом собрала больше 1,44 миллиарда долларов.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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