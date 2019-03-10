Студия Стивена Спилберга Amblin приобрела права на экранизацию научно-фантастического романа The Mother Code, сообщает Variety. Его написала биохимик из кремниевой долины по имени Кэрол Стиверс. Книга увидит свет только в 2020 году.

За сценарий будущего фильм отвечает Эми Лиус Джонсон, работавшая над «Летящими сквозь ночь» от Syfy. Поучаствует ли в проекте сам Спилберг, пока неизвестно.

The Mother Code рассказывает о Земле, которая практически разрушена биологическим оружием. Чтобы сохранить человеческий род, правительство вместе с учёными разрабатывает специальную программу — за эмбрионами детей ухаживают роботы (mother robots), управляемые ИИ.

Когда правительство решает закрыть инициативу, на защиту машин встаёт один из мальчиков, которого вырастил такой робот.