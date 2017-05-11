«Судья Дредд» станет крупнобюджетным сериалом

Студия IM Global анонсировала съёмки крупнобюджетного сериала «Судья Дредд», основанного на одноимённых фильмах и научно-фантастическом сборнике комиксов 2000 AD. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

IM Global ранее работала над такими сериалами, как «Звёздный крейсер «Галактика»», «Спираль» (Helix) и «Вызов» (Defiance). Компания объединит усилия с игровой студией Rebellion, известной по серии видеоигр Sniper Elite. Помогать им будут Джейсон и Крис Кингсли, выступившие исполнителями продюсерами фильма 2012 года с Карлом Урбаном в главной роли.

Вот как выглядит первый постер сериала:

Сериал получил название Judge Dredd: Mega City One («Судья Дредд: Мега-Сити 1»). Действие сюжета развернётся вокруг сразу нескольких судий в футуристическом городе. Как и в фильмах, судья будут выступать сразу в роли полицейских и в роли палачей.

Сейчас шоу находится на ранних этапах производства, продюсерам ещё предстоит выбрать актёров на главные роли и определиться с каналом вещания.

Мы все очень ждём начала этого путешествия, в ходе которого сможем увидеть больше Мега-Сити 1 на телевидении. Спасибо армии поклонников, которые всячески проявляли себя в соцсетях. […] Продюсеры Джейсон и Крис Кингсли

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