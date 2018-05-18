Канал The CW уже несколько лет производит линейку сериалов по комиксам DC, которые объединены во вселенную Arrowverse (по названию сериала-флагмана «Стрела»). В него входят «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня» и «Супергёрл». Персонажи этих шоу действуют в одной вселенной, и герои постоянно заглядывают в гости друг к другу. А раз за телесезон шоураннеры устраивают глобальный кроссовер, в котором одна сюжетная линия затрагивает все четыре сериала.

На днях на презентации актёр Стивен Амелл (Оливер Куин) рассказал подробности о новом кроссовере. Героям предстоит сражаться плечом к плечу с Бэтвумен!

У нас будет ещё один кроссовер этой осенью на The CW, в котором мы покажем нового персонажа. Нам предстоит сражаться вместе с Бэтвумен.

Актёр рассказал, что ему уже известны все детали нового кроссовера, который стартует в начале декабря. По его словам, если прошлые кроссоверы (в одном дрались с пришельцами, а в другом — с нацистами из параллельной Земли) были «глобальными», то этот будет более «компактным».

Мы введём Готэм во вселенную Arrowverse. Обещаем показать событие, набитое экшеном снизу доверху! Президент CW Марк Педовиц

Ранее Оливер как-то уже упоминал, что во вселенной сериала где-то действует и сам Бэтмен, но Тёмного рыцаря и Готэм ни разу не показывали в кадре. Бэтвумен, в свою очередь, никогда не появлялась ни в кино, ни в сериалах, разве что в отдельных эпизодах мультсериалов и анимационнов фильме Batman: Bad Blood.

Впервые эта супергероиня засветилась на страницах комиксов в 1956 году, в 233-м выпуске Detective Comics. Её настоящее имя — Кейт Кейн, и она тоже наследница богатого и влиятельного дома. Девушка вдохновилась поступками Бэтмена и тоже решила бороться с преступностью. Не исключено, что шоураннеры решат ввести супергероиню в одну из команд из сериалов. Возможно, ей даже выделят сольный сериал

В четвёртом сезоне сериала «Легенды завтрашнего дня» среди действующих персонажей появится Константин, которого сыграет Мэтт Райан. Ранее у его героя был свой сериал,но шоу закрыли после первого сезона. Волшебник сперва появился в одном эпизоде «Стрелы», а потом засветился в отдельных сериях «Легенд завтрашнего дня».