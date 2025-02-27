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Сверхъестественный каст: в пятом сезоне «Пацанов» сыграют Джаред Падалеки и Миша Коллинз

Дмитрий Кинский
27 февраля 13:05
586
1 минута на чтение
Создатели «Пацанов» рассказали в X, что к актерскому составу пятого и заключительного сезона присоединились Джаред Падалеки и Миша Коллинз.
В приуроченном к анонсу ролике Дженсен Эклс сообщает Джареду и Мише, что у них еще осталась работа.
Amazon пока не уточнил, кого именно сыграют звезды «Сверхъестественного» в финале «Пацанов» и насколько у них будут крупные роли.
Напомним, шоураннером «Пацанов» выступает Эрик Крипке, который работал над сериалом про братьев Винчестеров.
Ждем пятый сезон «Пацанов» в 2026 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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