Сверхъестественный каст: в пятом сезоне «Пацанов» сыграют Джаред Падалеки и Миша Коллинз

Создатели «Пацанов» рассказали в X, что к актерскому составу пятого и заключительного сезона присоединились Джаред Падалеки и Миша Коллинз.

В приуроченном к анонсу ролике Дженсен Эклс сообщает Джареду и Мише, что у них еще осталась работа.

Amazon пока не уточнил, кого именно сыграют звезды «Сверхъестественного» в финале «Пацанов» и насколько у них будут крупные роли.

Напомним, шоураннером «Пацанов» выступает Эрик Крипке, который работал над сериалом про братьев Винчестеров.

Ждем пятый сезон «Пацанов» в 2026 году.

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