Сын Ричарда Харриса не понимает, зачем «Гарри Поттеру» еще одна экранизация

Джаред Харрис, звезда «Чернобыля» и по совместительству сын Ричарда Харриса, сыгравшего профессора Дамблдора в первых двух частях «Гарри Поттера», высказался против новой экранизации от HBO.

Актер не понимает, зачем вообще нужен сериал, когда есть хорошие фильмы.

Зачем его делать? Я не понимаю. Фильмы были фантастическими. Оставьте их в покое.

В то же время Харри признает, что в кинофраншизе осталось еще много сюжета, которому можно уделить внимание в ТВ-адаптации.

Также Джаред отметил, что не хотел бы сыграть Дамблдора в перезагрузке, как его отец.

Премьера нового «Гарри Поттера» намечена на конец 2026-го или начало 2027 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.