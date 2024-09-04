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Сын Ричарда Харриса не понимает, зачем «Гарри Поттеру» еще одна экранизация
Дмитрий Кинский
25 сентября 16:47
313
1 минута на чтение
Джаред Харрис, звезда «Чернобыля» и по совместительству сын Ричарда Харриса, сыгравшего профессора Дамблдора в первых двух частях «Гарри Поттера», высказался против новой экранизации от HBO.
Актер не понимает, зачем вообще нужен сериал, когда есть хорошие фильмы.
Зачем его делать? Я не понимаю. Фильмы были фантастическими. Оставьте их в покое.
В то же время Харри признает, что в кинофраншизе осталось еще много сюжета, которому можно уделить внимание в ТВ-адаптации.
Также Джаред отметил, что не хотел бы сыграть Дамблдора в перезагрузке, как его отец.
Премьера нового «Гарри Поттера» намечена на конец 2026-го или начало 2027 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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