Cкоро нас ждёт ещё одна экранизация романа Виктора Пелевина. Продюсер фильма «Ампир V» Аиша Марголина опубликовала у себя в фейсбуке вот такую фотографию, которая знаменует начало съёмочного процесса.

Режиссёр и соавтор сценария фильма — Виктор Гинзбург, который в 2011 году выпустил экранизацию другой книги Пелевина, «Generation П». «Ампир V», по словам Гинзбурга, станет своего рода духовным продолжением «Generation П». Главная роль досталась Павлу Табакову, сыну Олега Табакова. Он сыграет молодого человека по имени Рома, который после укуса постепенно становится вампиром Рамой. Но для окончательного превращения мало быть укушенным — нужно научиться всем премудростям вампиров. В их числе — гламур и дискурс, с помощью которых кровососы манипулируют человечеством.

Зимой этого года Гинзбург запускал проект по сбору средств на съёмки фильма — ему удалось собрать примерно 8 миллионов рублей из 15 запрошенных. Несмотря на это, съёмочный процесс всё равно стартовал. Вот как режиссёр описывает картину:

Это невероятная история о вампирах, которые управляют человечеством, высасывая из нас радость, мечты и «баблос». Empire V станет в некотором смысле сиквелом Generation П, ответом на вопрос, оставшийся без ответа: «Кто этим всем управляет?». Но персонажи, сюжет, дух нового фильма — это уже совсем другая, отдельная, параллельная история, ничего подобного которой кинозрители еще не видели. Режиссёр Виктор Гринзбург

Премьера фильма намечена на ноябрь 2018 года.

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