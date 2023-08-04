Сюжет «Ведьмака» от Netflix упростили, чтобы привлечь широкую аудиторию

Продюсер «Ведьмака» Томаш Багиньский в одном из интервью объяснил, зачем авторы сериала упрощают сюжеты из книжный саги.

Ответ прост: чтобы шоу понимала как можно более широкая аудитория с разным опытом и из разных уголков мира.

Нам от этого больно, и мне в том числе, но чем больше нюансов и сложностей в сюжете, тем меньше людей он зацепит. Иногда упрощения заходят слишком далеко, но мы должны сделать это.

Но иногда к упрощению сюжета могут привести внешние факторы. Например, если заболел условный исполнитель второстепенной роли. Ради него не будут останавливать производство, а просто перепишут сценарий за пару часов.