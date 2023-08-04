Сюжет «Ведьмака» от Netflix упростили, чтобы привлечь широкую аудиторию

Продюсер «Ведьмака» Томаш Багиньский в одном из интервью объяснил, зачем авторы сериала упрощают сюжеты из книжный саги.
Ответ прост: чтобы шоу понимала как можно более широкая аудитория с разным опытом и из разных уголков мира.
Нам от этого больно, и мне в том числе, но чем больше нюансов и сложностей в сюжете, тем меньше людей он зацепит. Иногда упрощения заходят слишком далеко, но мы должны сделать это.
Но иногда к упрощению сюжета могут привести внешние факторы. Например, если заболел условный исполнитель второстепенной роли. Ради него не будут останавливать производство, а просто перепишут сценарий за пару часов.
Есть много вполне понятных причин, из-за которых принимаются непопулярные решения.
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Редактор
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