The CW не принял концепт перезапуска «Вавилона-5» и перенёс заказ на следующий сезон

В прошлом году мы писали, что создатель культового научно-фантастического сериала «Вавилон-5» Джозеф Майкл Стражински поработает над перезапуском для The CW.

Но оказалось, что канал решил перенести проект на следующий телевизионный сезон. Как написал сценарист у себя на странице Patreon, руководство не приняло его нынешнюю концепцию. Стражински так прокомментировал решение: «В 99,999% случаев такое решение означает конец проекта».

Но The CW от услуг шоураннера не отказался — проект сдвинули на следующий год, теперь он запланирован на осень 2023-го.

Я должен сказать, что Марк (Марк Педовиц занимает должность президента The CW — прим. МирФ) — отличный парень и большой фанат «Вавилон-5». Он работал с Warners, когда сериал начал выходить. Он назвал сценарий пилота «чертовски хорошим» и предпринял весьма необычный шаг, сдвинув всё на следующий год и оставив сериал в производстве, пока не уляжется пыль вокруг потенциальной продажи The CW. Подытоживая: Вчера «Вавилон-5» находился в активной разработке для The CW и Warner Bros. на осень 2022-го. Сегодня «Вавилон-5» находится в активной разработке для The CW и Warner Bros. на осень 2023-го. Вот и вся разница. Дж. М. Стражински, шоураннер

Оригинальный «Вавилон-5» продержался в эфире пять сезонов, стартовав аж в 1993-м. Сюжет шоу разворачивается в 2257-2262 годах на исполинской станции «Вавилон-5», которая стала центром политических, социальных, культурных и военных конфликтов разных видов в галактике. Проект заработал десятки наград, включая и литературные вроде «Хьюго», «Сатурн» и премию Рэя Брэдбери. «Вавилон-5» также стал первым проектом, в котором шоураннер заранее продумал сюжетные арки на пять сезонов вперёд.