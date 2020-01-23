Компания Unity представила полную версию фантастического короткометражного ролика «Еретик» (The Heretic) на собственном движке версии 2019.3. Первая часть вышла в марте 2019-го.
Новый ролик идёт семь минут:
Разработчики отмечают, что главной сложностью для них стало создание цифровой фотореалистичной модели человека, включая не только текстуры высокого разрешения, но и движение. Часть разработки основана на технологиях сторонних студий: Infinite Realities для высококачественного сканирования, Russian 3D Scanner для высокоточной предварительной обработки данных и Snappers для работы чертами лица и мимикой.
Первая часть «Еретика»
Прошлые технодемки
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