Компания Unity представила полную версию фантастического короткометражного ролика «Еретик» (The Heretic) на собственном движке версии 2019.3. Первая часть вышла в марте 2019-го.

Новый ролик идёт семь минут:

Разработчики отмечают, что главной сложностью для них стало создание цифровой фотореалистичной модели человека, включая не только текстуры высокого разрешения, но и движение. Часть разработки основана на технологиях сторонних студий: Infinite Realities для высококачественного сканирования, Russian 3D Scanner для высокоточной предварительной обработки данных и Snappers для работы чертами лица и мимикой.

Первая часть «Еретика»

Прошлые технодемки

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