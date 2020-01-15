Короткометражка: Migrants от студии Нила Бломкампа — дивно красивая… стыковка

Видео, Фантастические короткометражки
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В середине января внезапно ожил YouTube-канал студии Oats, которая занимается спецэффектами и независимыми фильмами. Ранее она прославилась фантастическими короткометражками, которые поставил Нил Бломкамп, основатель студии. Новый ролик показывает восхитительные кадры стыковки космических кораблей… и больше ничего.

Короткометражка обескуражила поклонников Oats Studio. По сути, стыковка космических кораблей и закадровый текст про основателей и мусорщиков, которые стараются ради будущих поколений, — это всё, что есть в ролике концепт-художника Пола Чейдессона. В комментариях уже отшутились, что студия просто вспомнила пароль от аккаунта.

Сам же Бломкамп сейчас занимается съёмками некого хоррора, ради которого покинул кресло режиссёра нового «Робокопа».

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