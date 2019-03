Короткометражка The Heretic: первая часть анимационного фильма от Unity

На конференции GDC 2019 компания Unity показала короткометражный ролик The Heretic, созданный на основе движке. Его разработала та же команда, которая занималась роликами Adam и Book of the Dead.

В основном ролик призван продемонстрировать работу движка, включая освещение, анимацию и частицы. Демо записано в реальном времени на версии Unity 2019.1, видео воспроизводится в разрешении 1440p при 30 кадрах в секунду.

Действие короткометражки разворачивается вокруг некого мужчины, который заходит в старый бункер. Внутри он пристально изучает обстановку, а затем в какой-то момент преобразует её, превращая бетонный коридор в свод пещеры. Выглядит это изумительно! Пока что авторы показали лишь первую часть.

А вот как выглядели прошлые техно-ролики: