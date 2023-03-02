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    Новости

    The Wolf Among Us 2 отложили до 2024 года

    2 марта 2023
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    02.03.2023
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    Telltale Games объявила, что The Wolf Among Us 2 все-таки не выйдет в 2023 году, как изначально предполагалось.

    Студия решила отложить релиз до 2024-го, чтобы избежать переработок и выгорания команды.

    Кроме того, разработка игры немного затянулась из-за перехода с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Ее авторы не хотят выпускать «сырую» версию адвенчуры, хотя теоретически могли бы это сделать.

    Прежде стало известно, что Telltale получила 8 миллионов долларов на разработку The Wolf Among Us 2, The Expanse и еще одной неназванной игры.

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