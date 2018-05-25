Охота началась!

Изданию The Hollywood Reporter удалось выяснить подробности третьего спин-оффа «Звёздных войн». Lucasfilm ведёт переговоры с постановщиком Джеймсом Мэнголдом («Логан», «Вегас»), который может снять и написать фильм про охотника за головами Бобу Фетта. Ранее картину должен был поставить Джошуа Транк, но студия отказалась от сотрудничества с ним — якобы из-за провала новой «Фантастической четвёрки». По слухам, у Lucasfilm уже был на руках короткий тизер, который должны были показать на одном из фестивалей, но ролик так никто и не увидел.

THR также передаёт, что Lucasfilm работают над несколькими фильмами по «Звёздным войнам» со множеством персонажей, включая и джедая Оби-Вана Кеноби. Студия ведёт переговоры с режиссёром Стивеном Долдри. Это необычный выбор, учитывая, что Долдри известен не фантастикой или боевиками, а жизненными драмами: «Жутко громко и запредельно близко», «Свалка», «Чтец», «Билли Эллиотт» (за две последние Стивен номинировался на «Оскар»).

По слухам, над фильмом про Бобу Фетта работает также продюсер и режиссёр серии фильмов про Людей Икс Саймон Кинберг. Кинберг уже сотрудничал вместе с Мэнголдом на съёмках «Логана», последней картиной про мутанта Росомаху.

Впервые охотник за головами Боба Фетт появился на экранах в фильме «Империя наносит ответный удар», а его жизнь оборвалась в «Возвращении джедая», когда помощника Джабы Хатта скинули в яму сарлакка. Несмотря на то, что у персонажа в фильмах было очень мало экранного времени, он полюбился фанатам саги и стал действующим героем отдельных видеоигр, книг, комиксов и так далее (сейчас они относятся к «Легендам»).

С 24 мая в российский прокат вышла другая картина по «Звёздным войнам» — фильм про молодость Хана Соло.