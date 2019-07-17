The Hollywood Reporter сообщает, что актёр и певец Гарри Стайлз может сыграть роль принца Эрика в грядущей киноадаптации «Русалочки». Сейчас он ведёт переговоры с Disney.

Ранее стало известно, что роль Ариель в фильме исполнит 19-летняя певица и актриса Хэлли Бейли, для которой фильм станет дебютом. По данным СМИ, переговоры о ролях ведут также Мелисса Маккарти (Урсула), Джейкоб Трамбле (Флаундер) и Аквафина (чайка Скаттл).

Картину поставит Роб Маршалл («Мэри Поппинс») по сценарию Дэвида Маги («Жизнь Пи» и всё та же «Мэри Поппинс»). В фильме прозвучат классические песни из мультфильма 1989 года, но вместе с тем появятся и новые композиции — от Алана Менкена и Лин-Мануэля Миранды.

У Эрика не было композиций в мультфильме 1989 года, зато в бродвейском мюзикле 2000-го авторы добавили персонажу две песни. Судя по вокальным данным Стайлза, в фильме стоит ждать и его арии.

Ранее Стайлз входит в состав группы One Direction, а потом начал сольную карьеру. Актёр дебютировал в большом кино сразу у Кристофера Нолана в «Дюнкерке». Также он мог получить главную роль в грядущей биографической драме про Элвиса Пресли, но уступил её Остину Батлеру.

По данным THR, новую «Русалочку» начнут снимать в начале 2020-го.