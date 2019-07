Обновлено 3 июля: добавлена предварительная информация по актёрскому составу на роли Русалочки, Флаундера и Скаттла

Издание Variety c ссылкой на источники сообщает, что Disney ведёт переговоры с актрисой Мелисcой Маккарти («Охотники за привидениями», «Игрушки для взрослых») о роли злодейки Урсулы в грядущей киноадаптации «Русалочки».

О новом прочтении сказки слухи ходят уже долгое время — и кое-что из этого подтверждается. Например, издание отмечает, что постановщиком картины выступил режиссёр «Мэри Поппинс возвращается» Роб Маршалл. Сценарий новой «Русалочки» написал Дэвид Маги («Жизнь Пи» и всё та же «Мэри Поппинс»).

Издание подчёркивает, что в фильме прозвучат классические песни из мультфильма 1989 года, но вместе с тем появятся и новые композиции — от Алана Менкена и Лин-Мануэль Миранды. По всей видимости, стоит ждать чего-то вроде подхода «Аладдина», где добавили пару новых песен, а старые немного «подтянули».

3 июля Variety с ссылкой на заявление Disney объявило, что Русалочку сыграет 19-летняя актриса и певица Хэлли Бейли, для которой фильм станет дебютом на большом экране. Ранее издание сообщило, что компания подыскала актёров и на анимационных персонажей — Флаундера и Скаттла. Ими стали, соответственно, Джейкоб Трамбле и Аквафина. С ними пока ведутся переговоры.

Хэлли Бейли и её песня в Chloe x Halle

Вероятное кастинговое решение на Урсулу встретило неодобрение в социальных сетях. Известно, что злодейка срисована с образа американского актёра Харриса Глена Милстеда, известного под псевдонимом Дивайн. Всё дело в том, что Харрис всегда играл женские роли в ярких образах — был дрэг-квин.

Пользователи соцсетей посчитали, что Disney стоило взять на роль кого-нибудь из известных дрэг-квин, подходящих по типажу.

Really Melissa McCarthy as Ursula…when talented drag queens exists- pic.twitter.com/UHF4JqAVqG — Emi (@wooahqueen) June 28, 2019

Мелисса Маккарти в роли Урсулы… хотя в то же время существует так много талантливых дрэг-квин.

Ursula is literally inspired by Divine, why would you not hire a drag queen for the live action. — Malorie (@ximgoingcrazy) June 28, 2019

Урсула буквально вдохновлена Дивайном, почему вы не можете нанять дрэг-квина для игровой адаптации.

TS Madison

Lizzo

Danielle Brooks That’s the list. That’s it. Cast one of them or keep it on the playground https://t.co/XIxhLteAhS — George M Johnson (@IamGMJohnson) June 28, 2019

TS Madison, Lizzo, Даниель Брукс. Вот список. Наймите кого-то из них или продолжайте сидеть на месте ровно.

Yes Ursula was voices by a white woman.

Yes Ursula was based on a white drag queen. Ursula we deserved was Titus Burgess. pic.twitter.com/Wrd6lqQdM3 — MARLON THEE CLYDESDALE (@Osito1034) June 28, 2019

Да, Урсулу озвучила белая женщина. Да, Урсула основана на образе белого дрэг-квин. Но Урсула заслужила, чтобы её сыграл Титус Берджесс.

Точной даты выхода у новой «Русалочки» пока нет — вероятно, её объявят на одном из летних фестивалей: D23 в августе или SDCC в июле.