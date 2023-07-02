Тизер второго сезона «Адского рая» — аниме про самурая в поисках эликсира бессмертия

Сразу после окончания первого сезона студия MAPPA анонсировала второй сезон «Адского рая», экранизации одноимённой манги Юдзи Каку. По этому случаю опубликовали небольшой тизер.

События разворачиваются в конце эпохи Эдо. В центре сюжета ниндзя Габимару, приговоренный к смерти после попадания в плен. Палач предлагает ему сделку: жизнь и прощение всех преступлений в обмен на эликсир бессмертия. Если удастся отыскать его на легендарном загадочном острове, сёгун дарует самураю помилование.

Дата выхода пока неизвестна.