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    Тизер второго сезона «Адского рая» — аниме про самурая в поисках эликсира бессмертия

    2 июля 2023
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    02.07.2023
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    Тизер второго сезона «Адского рая» — аниме про самурая в поисках эликсира бессмертия

    Сразу после окончания первого сезона студия MAPPA анонсировала второй сезон «Адского рая», экранизации одноимённой манги Юдзи Каку. По этому случаю опубликовали небольшой тизер.

    События разворачиваются в конце эпохи Эдо. В центре сюжета ниндзя Габимару, приговоренный к смерти после попадания в плен. Палач предлагает ему сделку: жизнь и прощение всех преступлений в обмен на эликсир бессмертия. Если удастся отыскать его на легендарном загадочном острове, сёгун дарует самураю помилование.

    Дата выхода пока неизвестна.

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