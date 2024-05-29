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    Том Бомбадил в сериале «Кольца власти»! Первые кадры

    29 мая 2024
    Фото аватара
    29.05.2024
    396
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    Издание Vanity Fair опубликовало эксклюзивные кадры с Томом Бомбадилом, который появится в новом сезоне сериала «Кольцо власти». Роль лесного чудака сыграл Рори Киннер (наиболее известный как Таннер из новых фильмов про агента 007 и британский премьер из той самой серии «Чёрного зеркала»).

    Бомбадил — говорящий стихами таинственный лесной житель, который появляется в «Властелине колец» и в детской поэме «Приключения Тома Бомбадила». Кто он такой, Джон Толкин не раскрыл даже в черновиках, но он явно обладает волшебными, почти божественными силами. Это не первое появление персонажа на экране, но первое — в официальной экранизации. В фильмах Питера Джексона и Ральфа Бакши эпизоды с его участием вырезали как малозначительные для сюжета.

    По замыслу создателей, Бомбадил в сериале будет защитником природы Средиземья. У Тома появится ещё один дом, на берегах моря Рун, которые некогда были райским уголком, но начали превращаться в пустошь. Том отправляется в странствие, чтобы выяснить, что случилось.

    Том Бомбадил появится в «Кольце власти»! Первые кадры 2

    Как рассказали создатели, костюм Бомбадила основан на рисунках самого Толкина.

    Том Бомбадил появится в «Кольце власти»! Первые кадры

    Бомбадил встречается с Незнакомцем из первого сезона, который, как полагают фанаты, окажется Гэндальфом.

    Том Бомбадил появится в «Кольце власти»! Первые кадры 3

    На потолке его хижины изображена карта звёздного неба, что по замыслу создателей должно подчеркнуть связь Тома со всем Средиземьем. По задумке, он наблюдал за звёздами и предсказал по ним появление Незнакомца

    Том Бомбадил появится в «Кольце власти»! Первые кадры 1

    Жилище Тома снимали на острове Тенерифе, Испания

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