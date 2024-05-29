Том Бомбадил в сериале «Кольца власти»! Первые кадры

Издание Vanity Fair опубликовало эксклюзивные кадры с Томом Бомбадилом, который появится в новом сезоне сериала «Кольцо власти». Роль лесного чудака сыграл Рори Киннер (наиболее известный как Таннер из новых фильмов про агента 007 и британский премьер из той самой серии «Чёрного зеркала»).

Бомбадил — говорящий стихами таинственный лесной житель, который появляется в «Властелине колец» и в детской поэме «Приключения Тома Бомбадила». Кто он такой, Джон Толкин не раскрыл даже в черновиках, но он явно обладает волшебными, почти божественными силами. Это не первое появление персонажа на экране, но первое — в официальной экранизации. В фильмах Питера Джексона и Ральфа Бакши эпизоды с его участием вырезали как малозначительные для сюжета.

По замыслу создателей, Бомбадил в сериале будет защитником природы Средиземья. У Тома появится ещё один дом, на берегах моря Рун, которые некогда были райским уголком, но начали превращаться в пустошь. Том отправляется в странствие, чтобы выяснить, что случилось.

Как рассказали создатели, костюм Бомбадила основан на рисунках самого Толкина.

Бомбадил встречается с Незнакомцем из первого сезона, который, как полагают фанаты, окажется Гэндальфом.

На потолке его хижины изображена карта звёздного неба, что по замыслу создателей должно подчеркнуть связь Тома со всем Средиземьем. По задумке, он наблюдал за звёздами и предсказал по ним появление Незнакомца