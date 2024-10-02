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Том Холланд о «Человеке-пауке 4»: такого еще не было в киновселенной Marvel
Дмитрий Кинский
24 октября 13:11
314
1 минута на чтение
Том Холланд в одном из интервью в общих чертах (без спойлеров!) поделился некоторыми подробностями о четвертой части «Человека-паука».
Актер заверил, что идея, которую придумали для новой картины, «безумна». И ничего подобного в киновселенной Marvel еще не было.
Это безумный фильм. <...> Думаю, фанатам понравится.
Съемки «Человека-паука 4» пройдут летом 2025 года. А весной Том Холланд снимется в новых «Мстителях».
Премьера четвертой части состоится в июле 2026 года. Режиссером выступит постановщик «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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