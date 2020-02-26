Недавно Том Холланд, который играет Человека-паука, выразил уверенность в будущем его персонажа в рамках киновселенной Marvel. Тем не менее, по его словам, у Sony была уже готова хорошая задумка для фильма про дружелюбного соседа вне MCU.

Знаете, у Человека-паука было довольно светлое будущее с Sony. У нас была действительно замечательная идея того, как снять фильм про Человека-паука без привязки к Киновселенной Marvel. Том Ротман и Эми Паскаль были уверены в себе, они собирались сделать картину, которую Человек-паук достоин. Но я очень рад вернуться в MCU. Я чувствую, что сейчас его место именно там. Том Холланд, актёр

В прошлом году Sony хотела забрать Человека-паука из киновселенной Marvel и сделать про него собственный фильм, поскольку компанию не устраивал контракт с Disney. Впрочем, через некоторое время корпорациям все же удалось прийти к более выгодному соглашению, отчасти благодаря разговору Тома с Бобом Айгером по телефону.

На данный момент мы знаем, что персонаж появится в третьей части «Человека-паука» и еще одном фильме Marvel. Но недавно топ-менеджер Sony Том Ротман сказал, что хотел бы продолжить сотрудничество за рамками текущего соглашения — он доволен текущим положением дел:

Я думаю, что это беспроигрышная игра. Мне кажется, это была победа как для Sony, так и для Disney. А еще это была победа для фанатов и любителей кино. <…> Думаю, мы бы в любом случае добились успеха, просто новости появились слишком рано.

Премьера «Человека-паука 3» с Томом Холландом состоится 16 июля 2021 года. Съемки должны начаться в конце этого года.