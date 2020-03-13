В недавнем интервью Inquirer Entertainment Том Холланд рассказал, что съемки продолжения «Человека-паука: Вдали от дома» начнутся в июле, несмотря на пандемию китайского коронавируса.

Я очень рад, что возвращаюсь к роли Человека-паука. Мы будем снимать третью часть в июле в Атланте. Что касается моего появления в других фильмах Marvel, то я пока не знаю, какие у компании планы.

Если кто-то сомневался, то Зендая вернется к роли ЭмДжей. Однако Том пока не знает, как будут развиваться романтические отношения его героя с девушкой. Зато он уверен, что история третьего фильма получалась невероятной.

По словам актера, в Голливуде легко «заблудиться», поскольку в киноиндустрии есть много людей, которые хотят тобой воспользоваться.

Мне с моим опытом работы повезло. Том Ротман из Sony — мой хороший друг. То же самое с Disney. Боб Айгер, Кевин Файги, Виктория Алонсо и Луис Д’Эспозито были для меня крестными родителями. В какой бы сложной ситуации я не оказался, мне было достаточно сделать один звонок, чтобы разобраться со всем.

Впрочем, на данный момент есть вероятность, что съемки «Человека-паука 3» перенесут из-за угрозы коронавируса. За последнее время приостановили производство «Миссии невыполнима 7», «Ривердэйла» и байопика про Элвиса Пресли.