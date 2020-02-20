Журналисты IGN немного побеседовали с Томом Холландом о многострадальной киноадаптации Uncharted и выяснили, что съемки картины должны стартовать примерно через месяц — об этом заявил сам актер.

В частности, Холланд рассказал, что он обожает Uncharted 4: A Thief’s End. По его словам, авторы фильма сильно вдохновлялись этой игрой. Также он поведал, каким образом ему досталась роль Нейтана Дрейка.

Если честно, одна из моих любимых видеоигр — четвертая часть Uncharted… Она невероятна. При работе над фильмом мы сильно вдохновляемся именно этой игрой. Было забавно, когда я говорил с Томом Ротманом (топ-менеджер Sony Pictures — прим. редакции) про видеоигры и сказал ему: «О, я только что прошел Uncharted». А он мне: «Тогда почему бы тебе не сыграть Нейтана Дрейка?» Помню, я ответил ему что-то вроде: «Я сделаю все, чтобы сыграть Нейтана Дрейка. Пожалуйста, это будет потрясающе». Так что да, мы начнем снимать фильм примерно через четыре недели. Марк Уолберг будет хорош в роли Салли. Отдел каскадеров, который у нас в Берлине, уже проделал невероятную работу по подготовке трюков. В общем, картина будет захватывающей.

Напомним, грядущий фильм будет посвящен молодому Нейтану Дрейку. И за последние годы лента сменила множество режиссеров. Так, недавно проект покинул Трэвис Найт. СМИ сообщали, что его место займет Рубен Фляйшер, однако до сих пор официального подтверждения не было.

Премьера экранизации Uncharted намечена на 5 марта 2021 года.