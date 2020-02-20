Журналисты издания IGN взяли небольшое интервью у Тома Холланда («Челвек-Паук», грядущие «Поступь Хаоса» и Uncharted) во время премьеры нового мультфильма Pixar «Вперёд». Актёра спросили о его отношении к… Dungeons & Dragons! Вопрос наверняка навеян тем, что мультфильм отчасти передаёт приключенческую атмосферу знаменитой ролевой игры и отсылает к знакомым элементам.

Как оказалось, Холланд никогда раньше не играл в D&D. Но с удовольствием сыграл бы в подобную игру, взяв на себя роль Паучка.

Нет, не играл, но мы с Крисом [Праттом — озвучивал другого главного героя в мультфильме «Вперёд» — прим. МирФ] обсуждали возможную игру D&D по «Мстителям». Это было бы невероятно. Нам бы хотелось снять нечто подобное, это очень забавно. Не прямой эфир, потому что… не знаю, я не делаю этого в прямом эфире? Ой, сейчас же прямой эфир! Ладно, я просто волнуюсь. Том Холланд, актёр

Ролевая игра по вселенной «Мстителей» на самом деле не столь уж невероятна. В сессии ответов на вопросы пользователей Reddit братья Руссо рассказывали, что они любят играть в D&D. Режиссёры считают, что есть нечто особенное в том, чтобы «творить истории вместе с другими людьми».

Среди настольных ролевых игр существует несколько супергеройских проектов. Например, в 2012-м компания Margaret Weis Productions выпускала игру Marvel Heroic Roleplaying Game по лицензии издательства комиксов. В ней игроки брали на себя роли героев из разных команд и могли на свой лад разыгрывать знаменитые ивенты вроде «Гражданской войны».

А вот сама D&D подходит для супергероики не очень.