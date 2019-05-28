Исследователи Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники рассказали, что при помощи «аппаратно-программного комплекса нового поколения» смогли воспроизвести настоящий финал «Игры престолов». Якобы на самом деле последние события должны были разворачиваться совсем иначе, и их искусственный интеллект смог воссоздать правильный порядок.

Всем не понравилась концовка сериала, потому что это… не концовка! Всё дело в том, что снятые серии нам показали не в том порядке, который был изначально задуман. Евгений Гарин, автор разработки

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры! Это же «Игра престолов»

Вот какой порядок якобы должен быть на самом деле:

Изначально Дени узнает, что Серсея решила напасть на неё после сражения с мертвыми, разворачивается и разрушает Королевскую Гавань. Далее Варис плетёт против Дейнерис заговор, заговор вскрывается, Вариса сжигают, Сноу убивает Дейнерис. Затем Сноу казнят или жертвуют им в финальной битве в качестве наказания. И только после этого в самом конце в финале происходит битва живых против мертвых, в которой Короля Ночи убивает Бран.

По мнению исследователей, шоураннеры решили изменить «первоначальный сюжет» для того, чтобы избежать прямого копирования финала в книгах Джорджа Мартина.

В той вариации, что нам показали непонятно, почему Брана делают королем при живом Сноу. А всё дело в том, что Сноу уже давно нет в живых. Короля Ночи убивает Бран, когда, в общем-то, ни кого из основных претендентов на престол нет в живых, люди обречены на поражение от мёртвых. А Бран всех спасает, убивая Короля ночи. За это его и делают королём <…>. Евгений Гарин, автор разработки

Исследователи утверждают, что якобы такая концовка и будет в книгах. Учёные, правда, не объяснили, что в финале делает Король Ночи, который не фигурирует в основном повествовании. Да и подробностей о других книжных линиях (Дорн, юный Гриф, Бессердечная и прочие) искусственный интеллект почему-то не привёл.

Евгений Гарин не первый раз уже выпускает громкие заявления касательно своего «аппаратно-программного комплекса». В 2016 году он рассказывал, что вместе с коллегами создал новую автоматизированную систему антиплагиата, и та выявила заимствования в «Звёздных войнах». Якобы вся старая трилогия копирует советскую сказку «Кащей Бессмертный», экранизированную в 1944 году. Эта же программа нашла плагиат в первой части «Фантастических тварей» — на этот раз Голливуд скопировал «Тайну третьей планеты».