Томские исследователи рассказали, что их программа предложила свою версию финала «Игры престолов» Кот-редактор 28.05.2019 Новости, Яндекс 1 235 1 минута на чтение Исследователи Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники рассказали, что при помощи «аппаратно-программного комплекса нового поколения» смогли воспроизвести настоящий финал «Игры престолов». Якобы на самом деле последние события должны были разворачиваться совсем иначе, и их искусственный интеллект смог воссоздать правильный порядок. Всем не понравилась концовка сериала, потому что это… не концовка! Всё дело в том, что снятые серии нам показали не в том порядке, который был изначально задуман. Евгений Гарин, автор разработки Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры! Это же «Игра престолов» Вот какой порядок якобы должен быть на самом деле: Изначально Дени узнает, что Серсея решила напасть на неё после сражения с мертвыми, разворачивается и разрушает Королевскую Гавань. Далее Варис плетёт против Дейнерис заговор, заговор вскрывается, Вариса сжигают, Сноу убивает Дейнерис. Затем Сноу казнят или жертвуют им в финальной битве в качестве наказания. И только после этого в самом конце в финале происходит битва живых против мертвых, в которой Короля Ночи убивает Бран. По мнению исследователей, шоураннеры решили изменить «первоначальный сюжет» для того, чтобы избежать прямого копирования финала в книгах Джорджа Мартина. В той вариации, что нам показали непонятно, почему Брана делают королем при живом Сноу. А всё дело в том, что Сноу уже давно нет в живых. Короля Ночи убивает Бран, когда, в общем-то, ни кого из основных претендентов на престол нет в живых, люди обречены на поражение от мёртвых. А Бран всех спасает, убивая Короля ночи. За это его и делают королём <…>. Евгений Гарин, автор разработки Исследователи утверждают, что якобы такая концовка и будет в книгах. Учёные, правда, не объяснили, что в финале делает Король Ночи, который не фигурирует в основном повествовании. Да и подробностей о других книжных линиях (Дорн, юный Гриф, Бессердечная и прочие) искусственный интеллект почему-то не привёл. Евгений Гарин не первый раз уже выпускает громкие заявления касательно своего «аппаратно-программного комплекса». В 2016 году он рассказывал, что вместе с коллегами создал новую автоматизированную систему антиплагиата, и та выявила заимствования в «Звёздных войнах». Якобы вся старая трилогия копирует советскую сказку «Кащей Бессмертный», экранизированную в 1944 году. Эта же программа нашла плагиат в первой части «Фантастических тварей» — на этот раз Голливуд скопировал «Тайну третьей планеты». Читайте также Теория: финал «Игры престолов» — это и есть замысел Мартина 20.05.2019 Соотносим старое письмо Джорджа Мартина издателям с концовкой сериала. Джордж Мартин считает, что завершит «Ветра Зимы» к середине 2020 года 22.05.2019 В противном случае писатель разрешил себя запереть, чтобы дописать книгу. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: