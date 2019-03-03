В Твиттере запустили новое обсуждение. На этот раз спрашивают про любимые сцены в кино или сериалах, ради которых вы можете пересмотреть всю картину или шоу целиком.

Среди ответов можно найти всё, что угодно — «Пятый элемент», мультфильмы Disney, боевики Тарантино и многое другое. Некоторые пользователи даже признались, что иногда пересматривают «такие себе» фильмы только ради одной сцены.

А ради каких моментов фильмы и сериалы пересматриваете вы?

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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