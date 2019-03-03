В Твиттере запустили новое обсуждение. На этот раз спрашивают про любимые сцены в кино или сериалах, ради которых вы можете пересмотреть всю картину или шоу целиком.
Среди ответов можно найти всё, что угодно — «Пятый элемент», мультфильмы Disney, боевики Тарантино и многое другое. Некоторые пользователи даже признались, что иногда пересматривают «такие себе» фильмы только ради одной сцены.
Когда эльфы решают сражаться с гномами в Хоббите 3
— Лейтенант Сметанкин 🐱 (@mrstr_sherven) March 3, 2019
Убить Билла, история О-рэн ишии в аниме-рисовке
— валерця (@lewylla) March 3, 2019
Щас будет тупо, но с детства обожаю момент в Балто, когда он признает свою волчью половину и начинает выть во время снежной пурги. До сих пор мурахи..
Сюда же момент из классического Короля Льва, когда Симба восходит на Скалу Предков, чтобы зарычать и обозначить, что он король
— Secretly hot pan teacher (@eggderp69) March 3, 2019
Выступление Плавылагуны в пятом элементе
— sweet cinnamon roll 🍩 (@doctorafgan) March 3, 2019
Вознесение Киды в кристалл в Атлантиде
— но никто не пришёл (@sansara_bones) March 2, 2019
Война богов.бессмертные-фильм конечно полныйshit
Но абажаю сцену битвы с титанами в замедленной съёмке с не естественно алой кровью-прям ух,несколько раз включала и мотала на эту сцену pic.twitter.com/UgZ8jHnANf
— Meow Suicide (@suicidal_my) March 3, 2019
— шень-бухай (@fdc_service) March 3, 2019
О, Тёмный Рыцарь, сцена с допросом)
— Руслан Чеботарёв (@ChebotarevRE) March 3, 2019
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