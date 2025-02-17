Трейлер фантастического ромкома «Ведьмнадзор»

Студия Bibury представила новый трейлер «Ведьмнадзора» (или Witch Watch в оригинале) по мотивам одноименной манги Кэнты Синохары.
В ролике можно услышать заглавную музыкальную тему Watch Me! в исполнении дуэта
YOASOBI.
Это фантастическая романтическая комедия, по сюжету которой парню с демонической силой Морихито Отоги приходится жить под одной крышей с подругой детства Нико. Девушка мечтает стать ведьмой, вот только ее заклинания обычно приводят к неожиданным последствиям.
Режиссером выступает Хироси Икэхата, снявший ромком «Унеси меня на Луну». А за дизайн персонажей отвечает Харуко Иидзука, приложившая руку к «Хоримии».
Премьера в Японии состоится 6 апреля.
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