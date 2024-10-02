Трейлер финала вампирского сериала «Чем мы заняты в тени»

Канал FX опубликовал трейлер шестого и заключительного сезона комедийного вампирского сериала «Чем мы заняты в тени» (или What We Do in the Shadows).

По сюжету главные герои забыли разбудить старого знакомого Джерри, который пробыл в спячке последние 50 лет. И теперь тот хочет узнать, как изменился мир.

Напомним, в основу шоу лег фильм «Реальные упыри» Тайки Вайтити — про сварливых вампиров, которые пытаются ужиться друг с другом.

Премьера состоится 21 октября.

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