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Трейлер хоррора «Оборотень» от режиссера «Носферату» и «Маяка»

Дмитрий Кинский
29 июня 15:22
560
1 минута на чтение
Кинокомпания Focus Features выпустила дебютный трейлер хоррора «Оборотень» (или Werwulf в оригинале).
Режиссером картины выступил Роберт Эггерс, известный по «Варягу», «Носферату» и «Маяку».
Главные роли в картине исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп и Уиллем Дефо.
Премьера состоится 25 декабря.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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