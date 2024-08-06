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Трейлер «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
Дмитрий Кинский
21 августа 18:24
124
1 минута на чтение
Компания Lionsgate представила трейлер научно-фантастического долгостроя «Мегалополис», который находился в производстве несколько десятилетий.
Режиссером выступает Фрэнсис Форд Коппола, который называет этот проект работой всей его жизни.
Главную роль в картине исполнил Адам Драйвер. Также в ней снялись Натали Эммануэль, Джанкарло Эспозито, Обри Плаза и не только.
По сюжету гениальный архитектор хочет с помощью загадочной материи превратить разрушенный из-за катаклизма Нью-Йорк в Новый Рим.
Премьера состоится 27 сентября.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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