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Трейлер НФ-RPG Exodus с Мэттью Макконахи
Дмитрий Кинский
17 октября 18:35
1 минута на чтение
Студия Archetype опубликовала трейлер научно-фантастической ролевой игры под названием Exodus, который посвятили жутким существам Мара Яма, что охотятся за воспоминаниями и эмоциями своих жертв.
В ролике можно услышать Мэттью Макконахи, который озвучит в RPG одного из персонажей.
Напомним, Archetype руководят бывшие сотрудники BioWare Джеймс Олен и Чад Робертсон, которые работали над Dragon Age Origins и Anthem.
У Exodus пока нет даты выхода.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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