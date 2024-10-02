Трейлер НФ-RPG Exodus с Мэттью Макконахи

Студия Archetype опубликовала трейлер научно-фантастической ролевой игры под названием Exodus, который посвятили жутким существам Мара Яма, что охотятся за воспоминаниями и эмоциями своих жертв.

В ролике можно услышать Мэттью Макконахи, который озвучит в RPG одного из персонажей.

Напомним, Archetype руководят бывшие сотрудники BioWare Джеймс Олен и Чад Робертсон , которые работали над Dragon Age Origins и Anthem.

У Exodus пока нет даты выхода.

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