Трейлер научно-фантастической драмы «К звёздам» с Брэдом Питтом Кот-редактор 05.06.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Fox выпустила первый трейлер и постер научно-фантастической драмы «К звёздам» (Ad Astra) с Брэдом Питтом в главной роли. Картину поставил Джеймс Грэй, снявший «Затерянный город Z». Действие картины разворачивается в недалёком будущем вокруг инженера-астронавта Роя Макбрайда, который страдает лёгкой формой аутизма. Он отправляется на поиски своего отца, который пропал 20 лет назад во время экспедиции, — тот пытался выйти на контакт с внеземной цивилизацией. В своём путешествии Макбрайди раскроет тайну, которые бросают вызов природе человеческого существования и нашему месту в космосе. В российский прокат фильм выйдет 20 сентября. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: