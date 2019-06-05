Трейлер научно-фантастической драмы «К звёздам» с Брэдом Питтом

Fox выпустила первый трейлер и постер научно-фантастической драмы «К звёздам» (Ad Astra) с Брэдом Питтом в главной роли. Картину поставил Джеймс Грэй, снявший «Затерянный город Z».

Действие картины разворачивается в недалёком будущем вокруг инженера-астронавта Роя Макбрайда, который страдает лёгкой формой аутизма. Он отправляется на поиски своего отца, который пропал 20 лет назад во время экспедиции, — тот пытался выйти на контакт с внеземной цивилизацией. В своём путешествии Макбрайди раскроет тайну, которые бросают вызов природе человеческого существования и нашему месту в космосе.

В российский прокат фильм выйдет 20 сентября.