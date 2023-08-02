Трейлер второго сезона «Локи» поставил рекорд по просмотрам для сериалов Marvel

Трейлер второго сезона «Локи», которым Disney поделилась 31 июля, за 24 часа набрал 80 миллионов просмотров на всех платформах.

Это рекорд для сериалов студии Marvel, предназначенных для выпуска в онлайн-кинотеатре Disney+.

Прежде рекорд принадлежал трейлеру «Женщины-Халк», который за аналогичное время посмотрели 78 миллионов раз.

Абсолютным лидером пока остается ролик по третьему сезону «Мандалорца» с 83,5 миллионами просмотров.

Напомним, второй сезон «Локи» стартует 6 октября.