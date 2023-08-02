Трейлер второго сезона «Локи» поставил рекорд по просмотрам для сериалов Marvel

Трейлер второго сезона «Локи», которым Disney поделилась 31 июля, за 24 часа набрал 80 миллионов просмотров на всех платформах.
Это рекорд для сериалов студии Marvel, предназначенных для выпуска в онлайн-кинотеатре Disney+.
Прежде рекорд принадлежал трейлеру «Женщины-Халк», который за аналогичное время посмотрели 78 миллионов раз.
Абсолютным лидером пока остается ролик по третьему сезону «Мандалорца» с 83,5 миллионами просмотров.
Напомним, второй сезон «Локи» стартует 6 октября.
Читайте также
«Мы играем в богов» — первый трейлер второго сезона «Локи»
Дмитрий Кинский | 31.07.2023 | 1100
Ждем 6 октября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.