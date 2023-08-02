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    Трейлер второго сезона «Локи» поставил рекорд по просмотрам для сериалов Marvel

    2 августа 2023
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    02.08.2023
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    Трейлер второго сезона «Локи», которым Disney поделилась 31 июля, за 24 часа набрал 80 миллионов просмотров на всех платформах.

    Это рекорд для сериалов студии Marvel, предназначенных для выпуска в онлайн-кинотеатре Disney+.

    Прежде рекорд принадлежал трейлеру «Женщины-Халк», который за аналогичное время посмотрели 78 миллионов раз.

    Абсолютным лидером пока остается ролик по третьему сезону «Мандалорца» с 83,5 миллионами просмотров.

    Напомним, второй сезон «Локи» стартует 6 октября.

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    Ждем 6 октября.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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