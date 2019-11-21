History опубликовал первый трейлер второго сезона сериала «Проект „Синяя книга“», который рассказывает о масштабном правительственном заговоре, связанном с внеземной жизнью.
В центре сюжета — астроном Дж. Аллен Хинек (Эйден Гиллен) и капитан ВВС США Майкл Квинн (Майкл Маларки), которые колесят по США и разбираются со свидетельствами появления НЛО. Они опрашивают очевидцев и пытаются понять, связаны ли те или иные случаи с настоящими НЛО или нет.
Действие второго сезона развернётся в период между 1952 и 1969 годах. По словам создателей, каждый эпизод теперь будет основан на неком существующем деле, где теории об НЛО будут связаны с настоящими событиями.
Шоу стартует 21 января 2020 года.
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