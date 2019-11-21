Трейлер второго сезона сериала «Проект „Синяя книга“»

Новости, Яндекс
0 минут на чтение

History опубликовал первый трейлер второго сезона сериала «Проект „Синяя книга“», который рассказывает о масштабном правительственном заговоре, связанном с внеземной жизнью.

В центре сюжета — астроном Дж. Аллен Хинек (Эйден Гиллен) и капитан ВВС США Майкл Квинн (Майкл Маларки), которые колесят по США и разбираются со свидетельствами появления НЛО. Они опрашивают очевидцев и пытаются понять, связаны ли те или иные случаи с настоящими НЛО или нет.

Действие второго сезона развернётся в период между 1952 и 1969 годах. По словам создателей, каждый эпизод теперь будет основан на неком существующем деле, где теории об НЛО будут связаны с настоящими событиями.

Шоу стартует 21 января 2020 года.

Читайте также

ЦРУ рассекретило документы об НЛО

 27.01.2016

И сделало это аккурат к выходу новых «Секретных материалов».

Гильермо Дель Торо рассказал, как он повстречал в своей жизни НЛО

Гильермо Дель Торо рассказал, как он повстречал в своей жизни НЛО

 25.12.2017

Режиссёр был в ужасе, но запомнил он отвратительный дизайн космического корабля.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.