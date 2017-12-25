Знаменитый мексиканский режиссёр Гильермо Дель Торо («Лабиринт Фавна», «Форма воды») сделал неожиданное признание. В интервью изданию The Hollywood Reporter он рассказал, что в детстве ему доводилось видеть НЛО! Режиссёр вспомнил тот случай с содроганием. Не только потому, что ему было страшно, а ещё потому что дизайн космического корабля был просто отвратительным!

Я знаю, это было ужасно. Догадываюсь, это звучит безумно, но я видел НЛО. Я бы не хотел видеть НЛО. Оно было отвратительно спроектировано. Я был со своим другом. Мы купили пива, но не успели его выпить. Всё происходило в местечке под названием Серро дель Куатро, «Гора четырёх», под городом Гвадалахара. Мы решили пойти на автостраду. Мы сели смотреть на звёзды, пить пиво и разговаривать. Там были только мы одни. И тогда заметили свет на горизонте, он двигался очень быстро и нелинейно. И я сказал: «Сигналы и вспышки света!». Оно за миг пролетело 1000 метров, было так дерьмово. Так банально — оно напоминало огромную мерцающую сосиску. И это грустно: я не могу сказать, что НЛО совсем не такие, какими вы их представляете. Они ровно такие же, как вы думаете. И тогда нас обуял первобытный страх. Никогда в жизни я ещё не был так напуган. Мы прыгнули в машину и быстро-быстро погнали, оно преследовало нас, когда я оборачивался. Гильермо Дель Торо

Остаётся только гадать, что на самом деле видел Дель Торо. Впрочем, теперь, узнав об этой истории, можно предположить, что удивительный и диковинный дизайн в фильмах режиссёра может быть как-то связан с «отвратительным» дизайном космического корабля. Дескать, с тех пор он старается сделать его лучше, чем пришельцы.