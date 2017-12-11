11 декабря организаторы американской премии «Золотой глобус» озвучили всех номинантов. Эту премию называют «разминкой перед Оскаром», зачастую результаты этих премий совпадают, но так бывает не всегда. Победителей объявят на 75-й церемонии награждения, которая состоится в ночь с 7 на 8 января 2018 года.

Удивительно, но явный фаворит среди всех номинантов — фантастический фильм «Форма воды» от режиссёра Гильермо Дель Торо. Она представлена в семи номинациях, включая и главные: за лучший фильм, актёрскую игру и работу режиссёра. Вряд ли картина удостоится премии в главных номинациях, но пару статуэток точно прихватит.

А вот некоторые номинации откровенно удивили. Например, это касается «Лучшей анимации»: наряду с лентами «Тайна Коко» и «Ван Гог. С любовью, Винсент» стоит мультик «Бос-молокосос». Неужели не было других достойных работ? Или вот ещё: странно видеть в номинациях на лучший драматический сериал «Игру престолов». Безусловно, это выдающееся шоу, но седьмой сезон был довольно слабым на фоне предыдущих.

Лучший фильм (драма)

  • «Зови меня своим именем», реж. Лука Гауданьино
  • «Дюнкерк», реж. Кристофер Нолан
  • «Секретное досье», реж. Стивен Спилберг
  • «Форма воды», реж. Гильермо дель Торо
  • «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», реж. Мартин Макдона

 

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

  • «Горе-творец», реж. Джеймс Франко
  • «Прочь», реж. Джордан Пил
  • «Величайший шоумен», реж. Майкл Грэйси
  • «Ледяная стерва», реж. Крэйг Гиллеспи
  • «Леди Птица», реж. Грета Гервиг

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев
  • «Фантастическая женщина», реж. Себастьян Лелио
  • «Сначала они убили моего отца», реж. Анджелина Джоли
  • In the Fade, реж. Фатих Акин
  • «Квадрат», реж. Рубен Эстлунд

Лучший анимационный фильм

  • «Босс-молокосос», реж. Том МакГрат
  • «Добытчитца», реж. Нора Туми
  • «Тайна Коко», реж. Ли Анкрич, Эдриан Молина
  • «Ван Гог. С любовью, Винсент», реж. Дорота Кобела, Хью Уэлшман
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«Тайна Коко»

Лучший режиссёр

  • Гильермо Дель Торо, «Форма воды»
  • Мартин Макдона, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Кристофер Нолан, «Дюнкерк»
  • Ридли Скотт, «Все деньги мира»
  • Стивен Спилберг, «Секретное досье»

Лучший сценарий

  • Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор, «Форма воды»
  • Грета Гервиг, «Леди Птица»
  • Элизабет Ханна и Джош Сингер, «Секретное досье»
  • Мартин Макдона, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Аарон Соркин, «Большая игра»

Лучший саундтрек

  • «Форма воды», Александр Деспла
  • «Призрачная нить», Джонни Гринвуд
  • «Секретное досье», Джон Уильямс
  • «Дюнкерк», Ханс Циммер
  • «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», Картер Бёруэлл

Лучшая песня

  • Remember Me, «Тайна Коко»
  • This Is Me, «Величайший шоумен»
  • Home, «Фердинанд»
  • Mighty River, «Ферма „Мадбаунд“»
  • The Star, «Путеводная звезда»
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«Дюнкерк»

Лучшая мужская роль (драма)

  • Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»
  • Дэниел Дэй-Льюис, «Призрачная нить»
  • Том Хэнкс, «Секретное досье»
  • Гэри Олдман, «Тёмные времена»
  • Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

  • Стив Карелл, «Битва полов»
  • Энсел Элгорт, «Малыш на драйве»
  • Джеймс Франко, «Горе-творец»
  • Хью Джекман, «Величайший шоумен»
  • Дэниэл Калуя, «Прочь»

Лучшая женская роль (драма)

  • Джессика Честейн, «Большая игра»
  • Салли Хоукинс, «Форма воды»
  • Фрэнсис Макдорманд, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Мэрил Стрип, «Секретное досье»
  • Мишель Уильямс, «Все деньги мира»

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)

  • Джуди Дэнч, «Виктория и Абдул»
  • Марго Робби, «Ледяная стерва»
  • Сирша Ронан, «Леди Птица»
  • Эмма Стоун, «Битва полов»
  • Хелен Миррен, «В поисках праздника»
«Золотой глобус — 2018»: «Форма воды» Гильермо Дель Торо получила 7 номинаций! 1

«Форма воды»

 

Лучший актёр второго плана

  • Уиллем Дэфо, «Проект „Флорида“»
  • Арми Хаммер, «Зови меня своим именем»
  • Ричард Дженкинс, «Форма воды»
  • Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»
  • Сэм Рокуэлл, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая актриса второго плана

  • Хонг Чау, «Короче»
  • Мэри Джей Блайдж, «Ферма „Мадбаунд“»
  • Эллисон Дженни, «Ледяная стерва»
  • Лори Меткаф, «Леди Птица»
  • Октавия Спенсер, «Форма воды»

Лучшая драма

Черновик 238

«Очень странные дела»

 

Лучшая комедия

  • «Чёрная комедия»
  • «Удивительная миссис Мейзел»
  • «Мастер не на все руки»
  • SMILF
  • «Уилл и Грэйс»

Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Большая маленькая ложь»
  • «Фарго»
  • «Вражда»
  • «Грешница»
  • «Вершина озера»

Лучший актёр сериала (драма)

  • Стерлинг К. Браун, «Это мы»
  • Фредди Хаймор, «Хороший доктор»
  • Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
  • Лев Шрайбер, «Рэй Донован»
  • Джейсон Бэйтман, «Озарк»

Лучшая актриса сериала (драма)

  • Клэр Фой, «Корона»
  • Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
  • Катрина Балф, «Чужестранка»
  • Мэгги Джилленхол, «Двойка»
  • Кэтрин Лэнгфорд, «13 причин почему»
Объявлены номинанты на главную сериальную премию «Эмми» 3

«Рассказ служанки»

Лучший актёр сериала (комедия или мюзикл)

  • Энтони Андерсон, «Чёрная комедия»
  • Азиз Ансари, «Мастер не на все руки»
  • Кевин Бэйкон, «Я люблю Дика»
  • Уильям Х. Мэйси, «Бесстыдники»
  • Эрик Маккормак, «Уилл и Грэйс»

Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл)

  • Памела Адлон, «Всё к лучшему»
  • Элисон Бри, «Блеск»
  • Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
  • Иса Рэй, «Белая ворона»
  • Фрэнки Шоу, SMILF

Лучший актёр мини-сериала или телефильма

  • Роберт Де Ниро, «Лжец, Великий и Ужасный»
  • Юэн Макгрегор, «Фарго»
  • Джеффри Раш, «Гений»
  • Джуд Лоу, «Молодой Папа»
  • Кайл Маклахлен, «Твин Пикс»

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

  • Джессика Бил, «Грешница»
  • Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
  • Джессика Лэнг, «Вражда»
  • Сьюзан Сарандон, «Вражда»
  • Риз Уизерспун, «Большая маленькая ложь»
Твин Пикс

«Твин Пикс»

Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или телефильма

  • Дэвид Харбор, «Очень странные дела»
  • Альфред Молина, «Вражда»
  • Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»
  • Дэвид Тьюлис, «Фарго»
  • Кристиан Слэйтер, «Мистер Робот»

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телефильма

  • Лора Дёрн, «Большая маленькая ложь»
  • Энн Дауд, «Рассказ служанки»
  • Крисси Метц, «Это мы»
  • Мишель Пфайффер, «Лжец, Великий и Ужасный»
  • Шэйлин Вудли, «Большая маленькая ложь»

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Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


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