11 декабря организаторы американской премии «Золотой глобус» озвучили всех номинантов. Эту премию называют «разминкой перед Оскаром», зачастую результаты этих премий совпадают, но так бывает не всегда. Победителей объявят на 75-й церемонии награждения, которая состоится в ночь с 7 на 8 января 2018 года.

Удивительно, но явный фаворит среди всех номинантов — фантастический фильм «Форма воды» от режиссёра Гильермо Дель Торо. Она представлена в семи номинациях, включая и главные: за лучший фильм, актёрскую игру и работу режиссёра. Вряд ли картина удостоится премии в главных номинациях, но пару статуэток точно прихватит.

А вот некоторые номинации откровенно удивили. Например, это касается «Лучшей анимации»: наряду с лентами «Тайна Коко» и «Ван Гог. С любовью, Винсент» стоит мультик «Бос-молокосос». Неужели не было других достойных работ? Или вот ещё: странно видеть в номинациях на лучший драматический сериал «Игру престолов». Безусловно, это выдающееся шоу, но седьмой сезон был довольно слабым на фоне предыдущих.

Лучший фильм (драма)

«Зови меня своим именем», реж. Лука Гауданьино

«Дюнкерк», реж. Кристофер Нолан

«Секретное досье», реж. Стивен Спилберг

«Форма воды», реж. Гильермо дель Торо

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», реж. Мартин Макдона

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

«Горе-творец», реж. Джеймс Франко

«Прочь», реж. Джордан Пил

«Величайший шоумен», реж. Майкл Грэйси

«Ледяная стерва», реж. Крэйг Гиллеспи

«Леди Птица», реж. Грета Гервиг

Лучший фильм на иностранном языке

«Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев

«Фантастическая женщина», реж. Себастьян Лелио

«Сначала они убили моего отца», реж. Анджелина Джоли

In the Fade, реж. Фатих Акин

«Квадрат», реж. Рубен Эстлунд

Лучший анимационный фильм

«Босс-молокосос», реж. Том МакГрат

«Добытчитца», реж. Нора Туми

«Тайна Коко», реж. Ли Анкрич, Эдриан Молина

«Ван Гог. С любовью, Винсент», реж. Дорота Кобела, Хью Уэлшман

Лучший режиссёр

Гильермо Дель Торо, «Форма воды»

Мартин Макдона, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Кристофер Нолан, «Дюнкерк»

Ридли Скотт, «Все деньги мира»

Стивен Спилберг, «Секретное досье»

Лучший сценарий

Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор, «Форма воды»

Грета Гервиг, «Леди Птица»

Элизабет Ханна и Джош Сингер, «Секретное досье»

Мартин Макдона, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Аарон Соркин, «Большая игра»

Лучший саундтрек

«Форма воды», Александр Деспла

«Призрачная нить», Джонни Гринвуд

«Секретное досье», Джон Уильямс

«Дюнкерк», Ханс Циммер

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», Картер Бёруэлл

Лучшая песня

Remember Me, «Тайна Коко»

This Is Me, «Величайший шоумен»

Home, «Фердинанд»

Mighty River, «Ферма „Мадбаунд“»

The Star, «Путеводная звезда»

Лучшая мужская роль (драма)

Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»

Дэниел Дэй-Льюис, «Призрачная нить»

Том Хэнкс, «Секретное досье»

Гэри Олдман, «Тёмные времена»

Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

Стив Карелл, «Битва полов»

Энсел Элгорт, «Малыш на драйве»

Джеймс Франко, «Горе-творец»

Хью Джекман, «Величайший шоумен»

Дэниэл Калуя, «Прочь»

Лучшая женская роль (драма)

Джессика Честейн, «Большая игра»

Салли Хоукинс, «Форма воды»

Фрэнсис Макдорманд, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Мэрил Стрип, «Секретное досье»

Мишель Уильямс, «Все деньги мира»

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)

Джуди Дэнч, «Виктория и Абдул»

Марго Робби, «Ледяная стерва»

Сирша Ронан, «Леди Птица»

Эмма Стоун, «Битва полов»

Хелен Миррен, «В поисках праздника»

Лучший актёр второго плана

Уиллем Дэфо, «Проект „Флорида“»

Арми Хаммер, «Зови меня своим именем»

Ричард Дженкинс, «Форма воды»

Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»

Сэм Рокуэлл, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая актриса второго плана

Хонг Чау, «Короче»

Мэри Джей Блайдж, «Ферма „Мадбаунд“»

Эллисон Дженни, «Ледяная стерва»

Лори Меткаф, «Леди Птица»

Октавия Спенсер, «Форма воды»

Лучшая драма

Лучшая комедия

«Чёрная комедия»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Мастер не на все руки»

SMILF

«Уилл и Грэйс»

Лучший мини-сериал или телефильм

«Большая маленькая ложь»

«Фарго»

«Вражда»

«Грешница»

«Вершина озера»

Лучший актёр сериала (драма)

Стерлинг К. Браун, «Это мы»

Фредди Хаймор, «Хороший доктор»

Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»

Лев Шрайбер, «Рэй Донован»

Джейсон Бэйтман, «Озарк»

Лучшая актриса сериала (драма)

Клэр Фой, «Корона»

Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»

Катрина Балф, «Чужестранка»

Мэгги Джилленхол, «Двойка»

Кэтрин Лэнгфорд, «13 причин почему»

Лучший актёр сериала (комедия или мюзикл)

Энтони Андерсон, «Чёрная комедия»

Азиз Ансари, «Мастер не на все руки»

Кевин Бэйкон, «Я люблю Дика»

Уильям Х. Мэйси, «Бесстыдники»

Эрик Маккормак, «Уилл и Грэйс»

Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл)

Памела Адлон, «Всё к лучшему»

Элисон Бри, «Блеск»

Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»

Иса Рэй, «Белая ворона»

Фрэнки Шоу, SMILF

Лучший актёр мини-сериала или телефильма

Роберт Де Ниро, «Лжец, Великий и Ужасный»

Юэн Макгрегор, «Фарго»

Джеффри Раш, «Гений»

Джуд Лоу, «Молодой Папа»

Кайл Маклахлен, «Твин Пикс»

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

Джессика Бил, «Грешница»

Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»

Джессика Лэнг, «Вражда»

Сьюзан Сарандон, «Вражда»

Риз Уизерспун, «Большая маленькая ложь»

Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или телефильма

Дэвид Харбор, «Очень странные дела»

Альфред Молина, «Вражда»

Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»

Дэвид Тьюлис, «Фарго»

Кристиан Слэйтер, «Мистер Робот»

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телефильма

Лора Дёрн, «Большая маленькая ложь»

Энн Дауд, «Рассказ служанки»

Крисси Метц, «Это мы»

Мишель Пфайффер, «Лжец, Великий и Ужасный»

Шэйлин Вудли, «Большая маленькая ложь»