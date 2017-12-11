11 декабря организаторы американской премии «Золотой глобус» озвучили всех номинантов. Эту премию называют «разминкой перед Оскаром», зачастую результаты этих премий совпадают, но так бывает не всегда. Победителей объявят на 75-й церемонии награждения, которая состоится в ночь с 7 на 8 января 2018 года.
Удивительно, но явный фаворит среди всех номинантов — фантастический фильм «Форма воды» от режиссёра Гильермо Дель Торо. Она представлена в семи номинациях, включая и главные: за лучший фильм, актёрскую игру и работу режиссёра. Вряд ли картина удостоится премии в главных номинациях, но пару статуэток точно прихватит.
А вот некоторые номинации откровенно удивили. Например, это касается «Лучшей анимации»: наряду с лентами «Тайна Коко» и «Ван Гог. С любовью, Винсент» стоит мультик «Бос-молокосос». Неужели не было других достойных работ? Или вот ещё: странно видеть в номинациях на лучший драматический сериал «Игру престолов». Безусловно, это выдающееся шоу, но седьмой сезон был довольно слабым на фоне предыдущих.
Лучший фильм (драма)
- «Зови меня своим именем», реж. Лука Гауданьино
- «Дюнкерк», реж. Кристофер Нолан
- «Секретное досье», реж. Стивен Спилберг
- «Форма воды», реж. Гильермо дель Торо
- «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», реж. Мартин Макдона
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
- «Горе-творец», реж. Джеймс Франко
- «Прочь», реж. Джордан Пил
- «Величайший шоумен», реж. Майкл Грэйси
- «Ледяная стерва», реж. Крэйг Гиллеспи
- «Леди Птица», реж. Грета Гервиг
Лучший фильм на иностранном языке
- «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев
- «Фантастическая женщина», реж. Себастьян Лелио
- «Сначала они убили моего отца», реж. Анджелина Джоли
- In the Fade, реж. Фатих Акин
- «Квадрат», реж. Рубен Эстлунд
Лучший анимационный фильм
- «Босс-молокосос», реж. Том МакГрат
- «Добытчитца», реж. Нора Туми
- «Тайна Коко», реж. Ли Анкрич, Эдриан Молина
- «Ван Гог. С любовью, Винсент», реж. Дорота Кобела, Хью Уэлшман
Лучший режиссёр
- Гильермо Дель Торо, «Форма воды»
- Мартин Макдона, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
- Кристофер Нолан, «Дюнкерк»
- Ридли Скотт, «Все деньги мира»
- Стивен Спилберг, «Секретное досье»
Лучший сценарий
- Гильермо дель Торо и Ванесса Тейлор, «Форма воды»
- Грета Гервиг, «Леди Птица»
- Элизабет Ханна и Джош Сингер, «Секретное досье»
- Мартин Макдона, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
- Аарон Соркин, «Большая игра»
Лучший саундтрек
- «Форма воды», Александр Деспла
- «Призрачная нить», Джонни Гринвуд
- «Секретное досье», Джон Уильямс
- «Дюнкерк», Ханс Циммер
- «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», Картер Бёруэлл
Лучшая песня
- Remember Me, «Тайна Коко»
- This Is Me, «Величайший шоумен»
- Home, «Фердинанд»
- Mighty River, «Ферма „Мадбаунд“»
- The Star, «Путеводная звезда»
Лучшая мужская роль (драма)
- Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»
- Дэниел Дэй-Льюис, «Призрачная нить»
- Том Хэнкс, «Секретное досье»
- Гэри Олдман, «Тёмные времена»
- Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
- Стив Карелл, «Битва полов»
- Энсел Элгорт, «Малыш на драйве»
- Джеймс Франко, «Горе-творец»
- Хью Джекман, «Величайший шоумен»
- Дэниэл Калуя, «Прочь»
Лучшая женская роль (драма)
- Джессика Честейн, «Большая игра»
- Салли Хоукинс, «Форма воды»
- Фрэнсис Макдорманд, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
- Мэрил Стрип, «Секретное досье»
- Мишель Уильямс, «Все деньги мира»
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
- Джуди Дэнч, «Виктория и Абдул»
- Марго Робби, «Ледяная стерва»
- Сирша Ронан, «Леди Птица»
- Эмма Стоун, «Битва полов»
- Хелен Миррен, «В поисках праздника»
Лучший актёр второго плана
- Уиллем Дэфо, «Проект „Флорида“»
- Арми Хаммер, «Зови меня своим именем»
- Ричард Дженкинс, «Форма воды»
- Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»
- Сэм Рокуэлл, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшая актриса второго плана
- Хонг Чау, «Короче»
- Мэри Джей Блайдж, «Ферма „Мадбаунд“»
- Эллисон Дженни, «Ледяная стерва»
- Лори Меткаф, «Леди Птица»
- Октавия Спенсер, «Форма воды»
Лучшая драма
- «Корона»
- «Игра престолов»
- «Рассказ служанки»
- «Очень странные дела»
- «Это мы»
Лучшая комедия
- «Чёрная комедия»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Мастер не на все руки»
- SMILF
- «Уилл и Грэйс»
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Большая маленькая ложь»
- «Фарго»
- «Вражда»
- «Грешница»
- «Вершина озера»
Лучший актёр сериала (драма)
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Фредди Хаймор, «Хороший доктор»
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
- Лев Шрайбер, «Рэй Донован»
- Джейсон Бэйтман, «Озарк»
Лучшая актриса сериала (драма)
- Клэр Фой, «Корона»
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
- Катрина Балф, «Чужестранка»
- Мэгги Джилленхол, «Двойка»
- Кэтрин Лэнгфорд, «13 причин почему»
Лучший актёр сериала (комедия или мюзикл)
- Энтони Андерсон, «Чёрная комедия»
- Азиз Ансари, «Мастер не на все руки»
- Кевин Бэйкон, «Я люблю Дика»
- Уильям Х. Мэйси, «Бесстыдники»
- Эрик Маккормак, «Уилл и Грэйс»
Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл)
- Памела Адлон, «Всё к лучшему»
- Элисон Бри, «Блеск»
- Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Иса Рэй, «Белая ворона»
- Фрэнки Шоу, SMILF
Лучший актёр мини-сериала или телефильма
- Роберт Де Ниро, «Лжец, Великий и Ужасный»
- Юэн Макгрегор, «Фарго»
- Джеффри Раш, «Гений»
- Джуд Лоу, «Молодой Папа»
- Кайл Маклахлен, «Твин Пикс»
Лучшая актриса мини-сериала или телефильма
- Джессика Бил, «Грешница»
- Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
- Джессика Лэнг, «Вражда»
- Сьюзан Сарандон, «Вражда»
- Риз Уизерспун, «Большая маленькая ложь»
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или телефильма
- Дэвид Харбор, «Очень странные дела»
- Альфред Молина, «Вражда»
- Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»
- Дэвид Тьюлис, «Фарго»
- Кристиан Слэйтер, «Мистер Робот»
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или телефильма
- Лора Дёрн, «Большая маленькая ложь»
- Энн Дауд, «Рассказ служанки»
- Крисси Метц, «Это мы»
- Мишель Пфайффер, «Лжец, Великий и Ужасный»
- Шэйлин Вудли, «Большая маленькая ложь»
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