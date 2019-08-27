Трейлер второго сезона «Титанов»: Бэтмен и Дефстроук в деле

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В сети появился полноценный трейлер второго сезона «Титанов». Сериал вернётся на DC Universe уже 6 сентября.

В ролике помимо уже знакомой зрителям команды появились Супербой, Разрушительница, постаревший Бэтмен в исполнении Йена Глена и Дефстроук. Он и станет главным противником «Титанов» в новом сезоне.

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