Трейлер второго сезона «Титанов»: Бэтмен и Дефстроук в деле

В сети появился полноценный трейлер второго сезона «Титанов». Сериал вернётся на DC Universe уже 6 сентября.
В ролике помимо уже знакомой зрителям команды появились Супербой, Разрушительница, постаревший Бэтмен в исполнении Йена Глена и Дефстроук. Он и станет главным противником «Титанов» в новом сезоне.
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