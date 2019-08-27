Трейлер второго сезона «Титанов»: Бэтмен и Дефстроук в деле

Великие открытия, которых не было. Кто приписал себе знаменитые изобретения? Полёт Крякутного, велосипед Артамонова и паровые роботы XIX века — если что-то не изобрели в вашей стране первыми, это можно выдумать!

Хранители. Вселенная культового комикса Статья рассказывает о «Хранителях»: от графического романа до экранизации Зака Снайдера.

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