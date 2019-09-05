Трейлер второй части «Разочарования»

Netflix показал полноценный трейлер второй части мультсериала «Разочарование», в которой также будет 10 эпизодов.

Сюжет новых серий расскажет правду о матери Бин и судьбе самой принцессы. Ей придётся расколдовать своих подданных и заглянуть в Ад, чтобы спасти Эльфо.

Вторая часть выйдет на Netflix 20 сентября. Мультсериал уже продлили на второй сезон, в котором тоже будет две части по 10 эпизодов в каждой.