Warner Bros. назвала дату выхода третьей части приключенческого боевика «Шерлок Холмс» — картина увидит свет 25 декабря 2020 года. В кинотеатрах она столкнётся с другим крайне ожидаемым сиквелом — продолжением научно-фантастического блокбастера «Аватар» от Джеймса Кэмерона.

Известно, что к своим ролям вернутся Роберт Дауни-мл. и Джуд Лоу, сыгравшие Шерлока Холмса и доктора Ватсона в первых двух частях. Сценаристом картины выступит Крис Бранкато, работавший над сериалами «Нарко» и «Ганнибал». Эти проекты были высоко оценены критиками в том числе и за отличный сюжет.

А вот режиссёра студия пока не объявила. Издание Collider считает, что Warner Bros. захотят сменить постановщика Гая Ричи, поскольку два его последних фильма — «Агенты А.Н.К.Л.» и «Меч Короля Артура» — провалились в прокате и получили весьма холодные отзывы критиков. Сейчас Ричи снимает для Disney игровую версию Аладдина — премьера фильма намечена на 24 мая 2019 года.

Первая картина про Шерлока Холмса от Гая Ричи увидела свет в 2009 году, она успешно выступила в прокате (524 миллиона долларов сборов при производственном бюджете в 90 млн) и была тепло принята зрителям. Сиквел «Игра теней» вышел в 2011-м и собрал 545 миллионов.