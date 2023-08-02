Третий сезон «Ведьмака» вернулся в топ-1 самых просматриваемых сериалов

После выхода новых эпизодов третий сезон «Ведьмака» вновь занял лидирующее место в рейтинге самых популярных сериалов Netflix на прошлой неделе.
В период с 24 по 30 июля сериал набрал впечатляющие 7,8 миллиона просмотров, тем самым вернувшись со второго места на первое.
С момента выхода 29 июня третий сезон «Ведьмака» активно набирает обороты. Так, его уже посмотрели 47, 7 миллиона зрителей.
Критики встретили продолжение сериала в целом тепло, тогда как зрители остались им крайне недовольны. Его пользовательский рейтинг на Metacritic составляет всего 2,1 балла.
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