Третий сезон «Ведьмака» вернулся в топ-1 самых просматриваемых сериалов

После выхода новых эпизодов третий сезон «Ведьмака» вновь занял лидирующее место в рейтинге самых популярных сериалов Netflix на прошлой неделе.

В период с 24 по 30 июля сериал набрал впечатляющие 7,8 миллиона просмотров, тем самым вернувшись со второго места на первое.

С момента выхода 29 июня третий сезон «Ведьмака» активно набирает обороты. Так, его уже посмотрели 47, 7 миллиона зрителей.

Критики встретили продолжение сериала в целом тепло, тогда как зрители остались им крайне недовольны. Его пользовательский рейтинг на Metacritic составляет всего 2,1 балла.