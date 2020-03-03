Valve неожиданно выпустила три геймплейных ролика грядущего VR-шутера Half-Life: Alyx. В них разработчики показали самое начало: первые локации и встречу с противниками. Основной упор в видео сделан на взаимодействие с объектами: Аликс подбирает предметы, отрывает деревянные балки и открывает двери.

В видео авторы демонстрируют несколько способов перемещения — «прыжками» (по умолчанию), ходьбой и телепортом. В 10-минутном ролике IGN на 6:20 обозреватель меняет тип перемещения.

Игра выходит 23 марта для шлемов виртуальной реальности с поддержкой SteamVR, среди которых Valve Index, Oculus Rift и HTC Vive. Возможно, игру позже выпустят и для PSVR (или второй версии).