SonyPictures выпустила второй ролик «Вторжения» — это сиквел «Притяжения» Фёдора Бондарчука 2017 года. Под ремикс композиции из «Лебединого озера» на Землю вновь возвращается Хэкон, чтобы предупредить жителей планеты о надвигающемся вторжении.

Вот как звучит официальный синопсис:

Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхспособности волнуют не только землян. Над планетой, в буквальном смысле, нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом — найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, — смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

«Притяжение» вышло в 2017 году и при бюджете в 380 миллионов рублей собрало больше миллиарда. Бюджет сиквела равен 650 миллионам. На маркетинг уйдёт ещё 150. Ранее Бондарчук рассказывал, что фильм планируется выпускать не только в России, но и в других странах.

Премьеру наметили на 1 января 2020 года.