Учёные NASA составили карту звёздного неба из гик-созвездий. Так они отпраздновали десятилетие миссии Ферми, которая направлена на изучение гамма-всплесков и поисков тёмной материи.

Неофициальные новые созвездия получили имена «ТАРДИС», U.S.S. Enterprise, «Годзилла», «Халк», и многие другие. Увидеть их можно на специальной интерактивной карте.

Этот проект был интересным и весёлым способом отпраздновать десятилетие миссии Ферми. Джулия МакЭнери

С помощью космического гамма-телескопа Ферми астрономы исследуют астрофизические и космологические процессы, происходящие в активных ядрах галактик, пульсарах и других высокоэнергетических источниках. Он был запущен на орбиту Земли 11 июня 2008 года.