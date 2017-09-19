Учёные из университета Сиднея опубликовали исследование, в котором предложили новую технологию для хранения информации в оптических чипах. Они разработали чип, который преобразует оптические сигналы в звуковые колебания — и обратно. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Любое современное вычислительное устройство, будь то компьютер или смартфон, сконструировано на основе электрических деталей и процессоров. У них много преимуществ, включая огромную вычислительную мощность, но есть и ряд недостатков вроде перегревания. Учёные со всего мира, включая исследователей из Intel и IBM, пробуют создать устройство на основе оптических волн.

Ключевая проблема, с которой сталкиваются разработчики, это хранение информации. В привычных электронных устройствах существуют способы фиксировать данные, а для оптических волн пока такого решения нет. Но, похоже, к нему приблизились сиднейские учёные. Они создали микрочип, в котором информация, записанная в виде оптического сигнала, преобразуется в звуковые колебания, сохраняется там какое-то время, а затем снова преобразуется в оптический сигнал.

Может показаться, что порядок цифр не слишком меняется. Обычно свет проходит через чип за 2-3 наносекунды, а звуковая волна задерживается на 10 наносекунд. Но этого времени хватит, чтобы информацию извлечь и обработать. Информацию, записанную в чипе, можно обрабатывать как обычный бит. Есть информация — «1», нет информации — «0». Правда, долговременную память на таком чипе построить не удастся.