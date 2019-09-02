В сети появился 12-минутный ролик «Аладдина» с дополнительными материалами, которые включают в себя подборку забавных моментов со съёмок, несколько вырезанных сцен (и вырезанную песню) и пояснение о съёмках самых сложных моментов.

Так, например, из театральной версии фильма вырезали клип и песню Desert Moon, которую пели Жасмин и Аладдин. Судя по тому, что Аладдин находился в пустыне ещё перед Пещерой чудес, её должны были исполнить едва ли не в начале фильма.

Также под нож пошёл фрагмент с «неправильными желаниями», где Джинни рассказывает про неудачные формулировки желаний. Так, один из владельцев лампы попросил всю мощь вселенной, и его просто размазало. А другой хотел превращаться в золото всё, к чему прикоснётся — в итоге, он превратил и себя. Примечательно, что эту сцену из-за монтажа можно было считать самой «гайричивской», но мы её так и не увидели.

Ещё авторы удалили юмористический эпизод с вручением подарков — принц из Шотландии подарил Жасмин большую золотую пушку. Сама принцесса и её служанка не особо одобрили подарок.

Кроме того, сам режиссёр и актёры рассказали о съёмках наиболее сложных сцен — таковым стал вступительный эпизод, где Аладдин убегает от городской стражи по улицам (тоже, к слову, напоминает другие фильмы Ричи). Постановщик пояснил, что в некоторых моментах команда регулировала видеоряд, меняя количество кадров в секунду — кое-что было 36, а кое-где лишь 18. Это позволило менять темп картинки.

Отдельно показали, как снималась песня «Самый лучший друг» в Пещере чудес. Как вы и догадались, она была полна компьютерной графики — Мене Моссуду (Аладдин) и Уиллу Смиту (джин) пришлось изрядно положиться на воображение.