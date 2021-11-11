Уиллем Дефо и Финн Вулфхард снимутся в фэнтези-эпосе кинокомпании А24

Один из новых проектов кинокомпании A24 («Маяк», «Зелёный рыцарь») обзавёлся завидным актёрским составом. Главные роли в картине The Legend of Ochi («Легенда Очи») исполнят Уиллем Дефо, Финн Вулфхард («Очень странные дела», «Оно»), Эмили Уотсон («Чернобыль») и Хелена Ценгель («Новости со всех концов света»). Фильм описывается как фэнтезийный эпос.
Действие разворачивается вокруг девочки (её играет Ценгель), которая убегает из дома. В ходе приключений она сталкивается с волшебными животными, известными как Очи. И девочка учится с ними общаться.
Картину напишет и поставит дебютант Исайя Саксон, который до этого работал над клипами Бьорк и Канье Уэтса. Над музыкой работает композитор Дэвид Лонгстрет, ранее он уже сотрудничал с Саксоном над анимацией и кино со своей студией Encyclopedia Pictura.
У фильма пока нет даты выхода.
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