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    Новости

    Уиллем Дефо и Финн Вулфхард снимутся в фэнтези-эпосе кинокомпании А24

    11 ноября 2021
    11.11.2021
    1279
    0 минут на чтение
    Уиллем Дефо и Финн Вулфхард снимутся в фэнтези-эпосе киностудии А24

    Один из новых проектов кинокомпании A24 («Маяк», «Зелёный рыцарь») обзавёлся завидным актёрским составом. Главные роли в картине The Legend of Ochi («Легенда Очи») исполнят Уиллем Дефо, Финн Вулфхард («Очень странные дела», «Оно»), Эмили Уотсон («Чернобыль») и Хелена Ценгель («Новости со всех концов света»). Фильм описывается как фэнтезийный эпос.

    Действие разворачивается вокруг девочки (её играет Ценгель), которая убегает из дома. В ходе приключений она сталкивается с волшебными животными, известными как Очи. И девочка учится с ними общаться.

    Картину напишет и поставит дебютант Исайя Саксон, который до этого работал над клипами Бьорк и Канье Уэтса. Над музыкой работает композитор Дэвид Лонгстрет, ранее он уже сотрудничал с Саксоном над анимацией и кино со своей студией Encyclopedia Pictura.

    У фильма пока нет даты выхода.

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